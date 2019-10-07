هزاع بن زايد: الانتخابات مرحلة مهمة من برنامج التمكين

المصدر: دبي - البيان

هنأ سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، الفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، مؤكدا أن الانتخابات مرحلة مهمة من مراحل برنامج التمكين الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

جاء ذلك في تدوينة لسموه عبر حسابه في «تويتر».

ودوّن سموه: «نهنئ الفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي... مرحلة مهمة من مراحل برنامج التمكين الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد، رئيس الدولة، حفظه الله، حيث شهدنا حضوراً لافتاً للشباب وجميع فئات المجتمع، ولمسنا مزيداً من الوعي في دفع المسيرة الحضارية وترسيخ منجزات الدولة في الميادين كافة».