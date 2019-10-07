حاكم عجمان: الإمارات حققت تحولات جذرية بتعميق الممارسة الديمقراطية

المصدر: عجمان - وام

هنأ صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان الفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

وقال صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي إن دولة الإمارات بقيادتها الحكيمة الممثلة في صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة حققت خلال فترة زمنية قصيرة منجزات كبيرة وتحولات جذرية على مختلف المستويات ومن ضمن هذه المنجزات تعميق الممارسة الديمقراطية إيماناً من سموهم بأن المشاركة السياسية جزء لا يتجزأ من تقدم الدولة والتنمية الشاملة التي نعيشها.

جاء ذلك خلال استقبال سموهما في ديوان الحاكم الفائزين عن إمارة عجمان أحمد حمد بو شهاب السويدي وهند حميد بن هندي العليلي بحضور الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط والشيخ الدكتور ماجد بن سعيد النعيمي رئيس ديوان حاكم عجمان وعدد من كبار المسؤولين.

وذكر سموه أن انتخابات هذا العام تأتي استمراراً لما بدأ في عام 2006 بانتخاب نصف أعضاء المجلس بعد أن وصلت دولتنا إلى مصاف الدول المتقدمة في مختلف الجوانب وعلى الصعد كافة.

وأشار سموه إلى أن دولتنا اعتمدت سياسة الأبواب المفتوحة بين الحاكم والرعية وإتاحة الفرصة الواسعة أمام المواطنين للمشاركة في مسؤوليات العمل الوطني في المستويات كافة كالمجلس الوطني والمجالس الاستشارية والمجالس التنفيذية ومجالس الإدارات والجمعيات والأندية..

ثم جاءت الخطوة المهمة وهي انتخاب نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي وهي خطوة تعني إضافة جديدة وإغناء آخر لتجربتنا وإتاحة الفرصة للمشاركة الشعبية في اختيار من يمثلهم واستفادة الدولة من الكفاءات والخبرات التي يمكن أن تعطي وتقدم من الأفكار الهادفة إلى تطور ورقي المجتمع والدولة.

تجربة

كما أكد سموه أن الممارسة البرلمانية ستساهم في بناء تجربة ديمقراطية ناجحة لها خصوصيتها المستمدة من واقع المجتمع الإماراتي الموصوف بالتواصل والتلاحم والتعاضد في جميع المناسبات وفي كل الأوقات.

من جانبه أكد سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان أن دولة الإمارات رسخت الديمقراطية في مجتمعنا منذ عهد القادة المؤسسين والآباء الذين أكدوا ضرورة الالتزام بمبدأ الشورى في الأنظمة السياسية والحياتية وأهمية مشاركة المواطنين في كل الشؤون التي تمس حاضرهم ومستقبلهم وسعادتهم.

إشادة

وأشاد سموه بنجاح العملية الانتخابية للمجلس الوطني الاتحادي 2019 في دورتها الرابعة من خلال توافد المواطنين أعضاء الهيئات الانتخابية إلى المراكز الانتخابية المخصصة للتصويت في جميع إمارات الدولة للإدلاء بأصواتهم ما يؤكد حسهم الوطني العالي وحرصهم على تعزيز العمل البرلماني.

وقال إن المجتمع الإماراتي وصل إلى مرحلة كبيرة من النضج السياسي حيث كان الإقبال كبيراً من قبل الناخبين رجالاً ونساء على مركز الانتخاب الرئيس في إمارة عجمان وهذا دليل على نجاح هذا الحدث الانتخابي الوطني الكبير.

وثمن سمو الشيخ عمار النعيمي جهود اللجنة الوطنية للانتخابات 2019 وكل لجان الإمارات والتي انعكست إيجاباً في إنجاز جميع مراحل العملية الانتخابية بسلاسة ونجاح وفق أفضل المعايير تحقيقاً للشفافية والنزاهة ودقة العملية الانتخابية.