سفير الدولة غير المقيم يقدم أوراق اعتماده لرئيس زامبيا

المصدر: لوساكا - وام

قدم خليفة عبد الرحمن المرزوقي أوراق اعتماده لإدغار لونغو رئيس جمهورية زامبيا سفيراً غير مقيم لدولة الإمارات العربية المتحدة لدى زامبيا، وذلك في القصر الرئاسي بلوساكا.

ونقل السفير خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة للرئيس الزامبي وتمنياتهم له وللشعب الزامبي المزيد من التقدم والازدهار.

ونوه بالعلاقات الطيبة التي تربط البلدين، مؤكداً أنه سيبذل كل ما بوسعه لمواصلة تعزيزها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية.