ندوة طبية لنشر أخلاقيات العمل في القطاع الصحي

المصدر: أبوظبي ـ البيان

نظمت شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» ندوة توعوية بعنوان «القيادة بالأخلاق.. وجهات نظر محلية وعالمية» بهدف نشر معايير الثقافة المؤسسية، والتعرف على المطابقة وأخلاقيات العمل في القطاع الصحي والتحديات التي تهم العاملين في مجال الرعاية الصحية وأفضل الممارسات في المنظور الدولي وما هو مقبول وما هو محظور.

وقال الدكتور جاريث جودير الرئيس التنفيذي لشركة «صحة»، إن الشركة قامت بتنظيم أول مؤتمر للتوعية بأخلاقيات العمل والمطابقة من أجل تثقيف القيادة العليا، والمديرين التنفيذيين في جميع منشآتها.

وأعرب عن الفخر بأن تتبنى «صحة» أفكاراً جديدة ترسخ أخلاقيات العمل والمطابقة في قطاع الرعاية الصحية، حيث تم خلال الجلسات وحلقات النقاش تناول مواضيع رئيسية تدعم الثقافة القائمة على النزاهة والأمانة.

ومن جانبه أكد راشد القبيسي نائب الرئيس التنفيذي لـ «صحة» أهمية تنظيم مثل هذه الندوة لتعزيز الوعي لدى موظفي الشركة بقواعد السلوك المهني، وأخلاقيات العمل، إذ تحرص شركة «صحة» على أن يأتي أداء موظفيها في إطار منظومة من القيم والمبادئ الأخلاقية التي تحكم السلوك المهني والوظيفي لتضبط حركة وإيقاع الأداء وبما ينعكس إيجاباً على أفراد المجتمع.

وأضاف أن العاملين في القطاع الصحي تقع على عاتقهم مسؤولية مضاعفة خلال تأدية مهام عملهم، حيث إنهم يتعاملون مع أشخاص يعانون من الألم ويحتاجون لرعاية خاصة ومعاملة متميزة تبث الثقة والاطمئنان في نفوسهم وتشعرهم بالراحة، وتخفف من آلامهم، وأن يتصرفوا بالطريقة التي تصب في مصلحة المريض، وأن يحترموا جميع المرضى، ويحترموا حقوقهم ويتحملوا مسؤولية سلامتهم، وأن يقدموا للمرضى مستوى عالياً من الرعاية في جميع الأوقات، وأن يتعاملوا معهم بصدق ويقدموا لهم المعلومات الصحيحة.