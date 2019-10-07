اللائحة التنفيذية لقانون السكك الحديدية نهاية العام

المصدر: أبوظبي ـ أحمد سعيد

رجح الشيخ ناصر ماجد القاسمي المدير التنفيذي لقطاع النقل البري بالهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية، صدور اللائحة التنفيذية لقانون السكك الحديدية بنهاية العام الجاري.

وقال القاسمي في تصريحات على هامش الفعالية، إن الهيئة تركز خلال العام الجاري على قانون السكك الحديدية ولائحته التنفيذية، وهناك لجنة مختصة على مستوى الدولة، تعمل على القانون، ولا يوجد تاريخ محدد، ولكن بنهاية العام الجاري، يمكن أن يرى النور «كما ندرس الانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية التي تنظم عمليات نقل البضائع الخطرة (مثل الكيماويات)».

وأضاف أن الهيئة تدرس أن يتم تعهيد آليات الرقابة، إلى شركات خاصة، من خلال إشراكها في عملية التفتيش على شركات النقل.

مركز بيانات

وأوضح أن الهيئة في عام 2019، ركزت على حصر البيانات والمعلومات من جميع الجهات المعنية بالطرق في الدولة، بهدف إنشاء مركز بيانات موحد معني بالنقل، حيث إن هناك جهات لديها قواعد بيانات منفصلة عن الجهات الأخرى، وجمعها اليوم في مركز واحد، يمكن أن يقود إلى نــظرة شاملة لمعرفة وسائل النقل وأنواع البضائع التي يتم نقلها على مستوى الدولة، وعدد السائقين ومؤهلاتهم، وعدد ساعات التدريب.

النقل البري

وأكد أن نحو 70 % من حركة النقل، تتم عن طريق النقل البري، ولذلك، يجب أن نفسح المجال لهذه الوسيلةن التي أصبحت على كفاءة عالية، من خلال وضع القوانين والتشريعات التي تقلل من الازدحامات المرورية اليوم، وتقليل الآثار السلبية.

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