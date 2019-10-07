45 متدرباً ومتدربة في «مدخل إلى استشراف المستقبل»

المصدر: رأس الخيمة- البيان

نظمت جمعية الإمارات للتنمية الاجتماعية في رأس الخيمة، محاضرة بعنوان «مدخل إلى استشراف المستقبل»، قدمتها شيخة خلف الحسوني مدربة معتمدة من المعهد الأمريكي للدراسات الاحترافية، بحضور 45 متدرباً ومتدربة من العديد من الجهات الحكومية والخاصة.

وسعت الجمعية من خلال تنظيم المحاضرة إلى مواكبة التوجهات الحكومية، التي تسعى إلى تعزيز مكانة الدولة وجهة للمستقبل.

وأوضحت الحسوني أن المحاضرة تناولت العديد من المحاور المهمة، منها: مفهوم استشراف المستقبل، أسباب وضع الخطط الاستشرافية، الفرق بين استشراف المستقبل والتخطيط الاستراتيجي، تاريخ استشراف المستقبل، خطوات استشراف المستقبل (بناء على الدليل الإرشادي لحكومة دولة الإمارات)، كما تطرقت إلى أهم العوامل التي تسهم في نجاح استشراف المستقبل.

وأوضح خلف سالم بن عنبر نائب الرئيس مدير عام الجمعية أن الجمعية تسعى إلى مواكبة التغيرات الحديثة، من خلال تطبيق ثقافة ومهارات الابتكار واستشراف المستقبل.