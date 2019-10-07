حملة تفتيشية لتحفيز الرقابة على الصحة العامة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

نظمت بلدية مدينة أبوظبي متمثلة في إدارة الصحة العامة، وبالتعاون والتنسيق مع دائرة التنمية الاقتصادية، حملة تفتيشية مشتركة في مدينة أبوظبي، بهدف تحفيز الرقابة الفعالة على المظهر العام والصحة العامة وتكامل الأدوار مع الشركاء الحكوميين.

وأكد الدكتور سعيد بن قرواش الرميثي مدير إدارة الصحة العامة في بلدية مدينة أبوظبي، أن هذه الحملة تأتي ضمن الخطة السنوية لقسم رقابة الأنشطة الصحية بإدارة الصحة العامة الخاص بحملات التفتيش والتوعية مع الشركاء الاستراتيجيين، مشيراً إلى أن الحملة استهدفت عدداً من مراكز التجميل والصالونات الرجالية ومراكز العناية الصحية، بالإضافة إلى المغاسل، وذلك بهدف التأكد من التزام أصحاب هذه المنشآت بالاشتراطات الصحية، ونشر الوعي الصحي بين فئات المجتمع، ومدى أهمية الالتزام بالقوانين المعمول بها في إمارة أبوظبي للحفاظ على المظهر العام والصحة العامة.

وقد قامت مجموعة من مفتشي بلدية مدينة أبوظبي متمثلة في فريق الرقابة والتفتيش (إدارة الصحة العامة) بالتعاون والتنسيق مع مجموعة من مفتشي دائرة التنمية الاقتصادية لتنسيق الحملات التفتيشية المشتركة.