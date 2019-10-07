100 طفاية حريق من «دار البر» برأس الخيمة إلى الأسر المتعففة

المصدر: رأس الخيمة - البيان

قدم فرع جمعية دار البر في رأس الخيمة، بالتعاون والتنسيق مع إدارة الدفاع المدني في الإمارة، وشركة مينوفا لمكافحة الحرائق وتصنيع المنتجات الصناعية «ميمكو»، 100 طفاية حريق، للأسر المتعففة، المسجلة لدى الفرع.

وقال علي عبدالله الشحي، مدير فرع «دار البر» في رأس الخيمة: إن المبادرة الخيرية تهدف إلى دعم الأسر المتعففة في مواجهة الحوادث والحرائق المنزلية، حفاظاً على أمنها وسلامة أفرادها، وتعزيزاً لطمأنينتهم واستقرارهم، كما تضمنت تقديم محاضرة متخصصة حول كيفية استخدام طفايات الحريق، وآليات حماية المنزل من الحرائق.

وذكر أن المبادرة تندرج ضمن الأهداف الاستراتيجية للفرع، الهادفة لدعم الفعاليات المجتمعية، وتمثل إحدى مبادرات (عام التسامح)، نحو تعزيز التعاون والتكافؤ الاجتماعي.

وعبرت الأسر المستفيدة عن سعادتها بالمبادرة، وأثنت على جهود الجمعية في تلبية متطلباتها الأساسية، بجانب احتياجاتها المجتمعية.