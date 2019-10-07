«مجلس إدارة الهوية والجنسية» يطّلع على خطط التحول الذكي للخدمات

المصدر: أبوظبي - وام

استعرض مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية خلال اجتماعه الاعتيادي في مقره الرئيسي بأبوظبي برئاسة علي محمد الشامسي رئيس مجلس الإدارة وحضور أعضاء المجلس.. خطة التحول الذكي للخدمات ونسبة التحول في الهيئة.

وركز المجلس على أهمية التحول الكلي للخدمات وتفعيل نظام الذكاء الاصطناعي في نظام عمليات الهوية والجنسية لتسريع وإنجاز المعاملات بكفاءة ودقة عاليتين لإسعاد جمهور المتعاملين مع أهمية الاستثمار في رأس المال البشري للهيئة الذي يعد من أهم أولوياتها، تحقيقاً لرؤية الإمارات 2030 وتهيئة المناخ المحفز ودعم ثقافة الإبداع والابتكار باعتبارها من العناصر الأساسية التي تحقق ريادة الخدمات.

وناقش المجلس عدة مواضيع مدرجة على جدول أعماله واطلع على مؤشرات الأداء العام للهيئة.. مؤكداً أهمية المتابعة الميدانية للأنشطة الخدمية المقدمة للمتعاملين باعتبارها الأداة الحقيقية للتعرف على تحديات العمل ومدخلاً لتطوير الخدمات.

مناقشات

كما تم مناقشة مجموعة من المواضيع المدرجة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.