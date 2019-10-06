أمطار غزيرة على أماكن متفرقة من الإمارات

شهدت عدة مناطق من الدولة اليوم تساقط أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة.
أمطار غزيرة على أماكن متفرقة من #الإماراتhttps://t.co/jtql1btYTz#أمطار_الإمارات#أمطار_الخير#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/eaCIsHTqUf— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٦ أكتوبر ٢٠١٩
وسقطت أمطار غزيرة على منطقة السرة في أم القيوين، وشارع الإمارات، ومنطقة الذيد ومليحة بالشارقة، ومنطقة مربح في الفجيرة.
أمطار غزيرة على مليحة بـ #الشارقةhttps://t.co/jtql1btYTz#أمطار_الإمارات#أمطار_الخير#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/PVGKiafF1N— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٦ أكتوبر ٢٠١٩
وهطلت أمطار غزيرة أدت إلى جريان الشعاب على طريق مليحة بالمنطقة الوسطى للشارقة، وتساقطت أمطار رعدية على طريق خورفكان بالمنطقة الوسطى في الشارقة.
أمطار غزيرة على أماكن متفرقة من #الإماراتhttps://t.co/jtql1btYTz#أمطار_الإمارات#أمطار_الخير#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/OKuy5qPy4S— صحيفة البيان (@AlBayanNews) ٦ أكتوبر ٢٠١٩
وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع تكون سحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة على بعض المناطق الشرقية والشمالية، وذلك من الساعة 14:20 ظهراً وحتى الساعة 00:22 من بعد منتصف ليلة اليوم الأحد.