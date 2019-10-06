أمطار غزيرة على أماكن متفرقة من الإمارات

المصدر: البيان – الإلكتروني

شهدت عدة مناطق من الدولة اليوم تساقط أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة.

وسقطت أمطار غزيرة على منطقة السرة في أم القيوين، وشارع الإمارات، ومنطقة الذيد ومليحة بالشارقة، ومنطقة مربح في الفجيرة.

وهطلت أمطار غزيرة أدت إلى جريان الشعاب على طريق مليحة بالمنطقة الوسطى للشارقة، وتساقطت أمطار رعدية على طريق خورفكان بالمنطقة الوسطى في الشارقة.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع تكون سحب الركامية يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة مثيرة للأتربة على بعض المناطق الشرقية والشمالية، وذلك من الساعة 14:20 ظهراً وحتى الساعة 00:22 من بعد منتصف ليلة اليوم الأحد.