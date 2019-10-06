قرقاش يلتقي أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية

المصدر: وام

استقبل معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأكد قرقاش خلال اللقاء أهمية استمرار المسيرة الخيرة لمنظومة مجلس التعاون الخليجي .

وبحث الجانبان عددا من القضايا والتطورات الإقليمية وسبل تعزيز دور المجلس بشأنها.

بدوره أشاد معالي الأمين العام لمجلس التعاون بنجاح الانتخابات الرابعة للمجلس الوطني الاتحادي مباركا المشاركة الواسعة للمرأة الإماراتية في العمل البرلماني ما يعكس نجاح دولة الإمارات الكبير في ملف تمكين المرأة وتفعيل دورها وتمنى لدولة الإمارات المزيد من النجاح والتوفيق.