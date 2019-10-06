حاكم الشارقة يعتمد الدفعة الثالثة من الوظائف بواقع 175 وظيفة

المصدر: الشارقة - عصام الدين عوض

اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة عبر البث المباشر من إذاعة الشارقة صباح أمس الدفعة الثالثة من الوظائف التي وجه بها سموه والتي تشمل عدداً من الفئات والحالات، وبلغت 175 وظيفة بميزانية سنوية تقدر ب 120 مليون درهم ، منها 116 وظيفة للذكور و59 للإناث، جاءت كالآتي ، فئة الايتام 43 وظيفة، وأبناء ذوي الدخل المحدود 110 وظائف والمطلقات 12 وظيفة، والزوجة العائلة للأسرة 5 وظائف، و ذوي الإعاقة الحاصلون على المؤهلات الجامعية وظيفتان، وأسر الشهداء من أسر الدخل المحدود 3 وظائف، وليصل بذلك إجمالي عدد الدفعات الثلاث لـ 562 وظيفة .

وكان صاحب السمو حاكم الشارقة قد اعتمد من قبل في أقل من شهر دفعتين للتوظيف ليبلغ عدد الـ 3 دفعات 562 وظيفة ، وبميزانية 175 مليون درهم سنويا تدفعها حكومة الشارقة للوظائف الجديدة .