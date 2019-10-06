اتفاقية لتنظيم مليون زيارة لطلبة المدارس إلى إكسبو 2020

المصدر: البيان الإلكتروني

شهد صاحب السمو محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، يرافقه سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ أحمد بن سعيد رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الامارات، رئيس اللجنة العليا لإكسبو 2020 دبي، توقيع مذكرة تفاهم بين إكسبو 2020 دبي ووزارة التربية والتعليم، بالإضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات مع عدد من المؤسسات التعليمية الخاصة الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تأتي في إطار تنفيذ رؤية صاحب السمو بأن يكون جيل المستقبل في قلب إكسبو 2020.

وتقضي مذكرة التفاهم بين وزارة التربية والتعليم وإكسبو 2020، والاتفاقيات مع المؤسسات التعليمية الخاصة، بالعمل على تنظيم نحو مليون زيارة من طلبة مدارس وزارة التربية والتعليم والمدارس الخاصة إلى الحدث الأروع في العالم الذي تستضيفه دبي بين العشرين من أكتوبر 2020 والعاشر من إبريل 2021، حيث سيواكب انطلاق إكسبو 2020 دبي، انطلاق مئات الآلاف من طلبة المدارس إلى آفاق رحبة لاستكشاف ما في هذا الحدث العالمي من مصادر للإلهام والتحفيز المعرفي.



وكانت كل من: "مجموعة جيمس للتعليم"، و"مدارس المواكب"، و"انوفينتشرز للتعليم"، و"مدارس الإمارات الوطنية"، و"تعليم"، و"الدار للتعليم"، و"أثينا للتعليم"، و"مدرسة نورد انجليا دبي" أولى المؤسسات التي تعلن التزامها بدعم إكسبو وبرنامج إكسبو للمدارس خلال الحدث وعلى مدار انعقاده على مدار ستة أشهر، وذلك عبر زيارات مدرسية متعددة، كما أكدت على دعمها للبرنامج ومسيرته حتى أكتوبر 2020.



ووجه سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم الشكر إلى وزارة التربية والتعليم والمؤسسات التعليمية الخاصة على التزامها بدعم إكسبو 2020 وأهدافه في التأسيس لإرث مستدام للأجيال القادمة. وقال سموه: "نعمل وفق توجيهات القيادة الرشيدة لجعل الطلبة في قلب إكسبو، ونريد أن يكون لحضورهم ومشاركتهم فيه أثر إيجابي على حاضرهم ومستقبلهم. كما نريد إشراك أكبر عدد ممكن من طلبة المدارس من كل الإمارات للاستفادة من هذا الحدث الفريد، ومنحهم الفرصة لاكتشاف الفرص العديدة التي تتوفر من خلاله، بما يحقق الشعار الذي يقوم عليه هذا الحدث التاريخي المتمثل في تواصل العقول وصنع المستقبل".



وأضاف سموه قائلاً: "سوف يتمكن الطلبة من خلال الرحلات المخصصة لهم أن يكونوا جزءا من وجهة عالمية للإلهام والابتكار، حيث يتعلمون ويستفيدون بأسلوب تفاعلي. وسوف يكون إكسبو فرصة تفتح لهم آفاقاً جديدة وتلهمهم لبناء مستقبل أفضل. ونحن نشجع جميع المدارس في دولتنا على الانضمام إلى الحدث الأروع في العالم والتفاعل معه من خلال برنامج إكسبو للمدارس".



وقد قامت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي ومعالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام بتوقيع مذكرة التفاهم بين إكسبو 2020 والوزارة، كما قامت معالي ريم الهاشمي بتوقيع الاتفاقيات مع المدارس التي أعربت عن دعمها للحدث لأكبر من نوعه والذي يقام للمرة الأولى في المنطقة.



وخلال الأشهر الستة لإكسبو 2020، سيستمتع طلاب المدارس بأربعة أنواع من الرحلات مدرسية قام برنامج إكسبو للمدارس بتصميمها لتلبية المتطلبات التعليمية لجميع الفئات العمرية. ستتمكن المدارس من اختيار بين رحلة: كوكب الاستدامة، الكون في حركة، عالم الفرص، وإرث دولة الإمارات العربية المتحدة. ستتاح للطلبة فرصة استكشاف المواضيع والتحديات ذات الأهمية بالنسبة للعالم كله ولهم ولمستقبلهم على وجه الخصوص وسيكون بإمكانهم التعلم والتفاعل مع القادة والخبراء بأسلوب محبب وممتع.



وفي هذه المناسبة، قالت معالي جميلة بنت سالم مصبح المهيري، وزيرة الدولة لشؤون التعليم العام: "يوفر أول إكسبو دولي يُنظَّم في العالم العربي، فرصة فريدة لإلهام الطلبة لبناء مستقبلهم، والإسهام في مسيرة التنمية والتطوير في دولة الإمارات، والارتقاء بها إلى آفاق جديدة، وهو ما ينسجم مع رؤية الإمارات في تمكين الشباب، وإتاحة الفرص التي تشجع تطورهم. نحن حريصون بشدة على مشاركة الطلاب في حدث عالمي ضخم مثل إكسبو 2020 دبي والذي سيكون إضافة مهمة تثريهم وتسهم في تعريفهم بالإبداعات والابتكارات والثقافات من كل العالم وتطلعهم على التحديات التي ستواجههم وما يحتاجونه للتعامل معها كما يمكن أن يلمسوا بأنفسهم ما يمكنهم تحقيقه لمجتمعاتهم إذا ما امتلكوا المهارات اللازمة للمستقبل وندعو جميع المدارس في الدولة لاغتنام هذه الفرصة الاستثنائية التي لا تتكرر".



وأعرب قادة المؤسسات التعليمية الخاصة عن تطلعهم للعمل عن كثب مع إكسبو 2020 دبي وبرنامج المدارس فيه نظرا لأهمية الحدث الدولي وانسجامه مع الرسالة التعليمية لهذه المؤسسات واستجابته لتطلعاتها التعليمية والأكاديمية.



ويبلغ سعر تذكرة الرحلات المخصصة للمدارس 50 درهم للطالب للرحلة الواحدة ويتاح للمدارس التسجيل عبر نظام حجز خاص بهم سيكون جاهزا بنهاية عام 2019.



سيكون إكسبو 2020 دبي أول إكسبو دولي يقام في العالم العربي، وسيجمع ملايين الزوار من كل أنحاء العالم في احتفال بالابتكار والإبداع والثقافة والترفيه. وسيكون أكبر إكسبو في التاريخ من حيث عدد الزوار الدوليين، حيث من المتوقع أن يأتي 70% من زواره من خارج دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور فعالياته.