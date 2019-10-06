آمل أن تجدوا بين سطور «قصتي» ما يضيف إلى مستقبل أوطانكم الجميلة

المصدر: دبي - وام

أدخل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، السرور والفرح على قلوب الأبطال الـ16 المتنافسين في التصفيات النهائية، عبر البرنامج التلفزيوني «تحدي القراءة العربي»، بمفاجأة سموه لهم خلال الحلقة الثانية، إذ أهدى كل واحد منهم نسخة بتوقيع سموه من كتاب «قصتي»، وهو أحدث إصدارات سموه من الكتب، ويرصد رحلته في خدمة الوطن الممتدة طوال 50 عاماً. وكتب سموه في الإهداء الموقّع على كل نسخة من الكتاب: «أهديك هذه القصص، آملاً أن تجد بين سطورها ما يضيف إلى مستقبل وطنك الجميل».

محمد بن راشد يفاجئ أبطال "تحدي القراءة" ويهديهم كتاب "قصتي"