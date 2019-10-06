وفد عربي ودولي يطلع على النموذج الإماراتي في إدارة العملية الانتخابية

المصدر: أبوظبي - البيان

زار وفد عربي ودولي دولة الإمارات أمس، للاطلاع على تجربة الدولة في تنظيم العملية الانتخابية لعام 2019، إلى جانب دراسة النموذج الناجح للتصويت الإلكتروني المتطور والذي تبنته اللجنة الوطنية للانتخابات في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي منذ دورتها الانتخابية الأولى.

ويضم الوفد 24 مشاركاً يمثلون 13 دولة وجهة بما في ذلك المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، وجمهورية مصر العربية، إلى جانب ممثلين عن البرلمان العربي، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمركز الدولي للدراسات البرلمانية ICPS، وبرلمان الطفل بالشارقة، والمفوضية الهندية للانتخابات في جمهورية الهند.

وتنظم اللجنة الوطنية للانتخابات برنامج «زيارة انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019» خلال الفترة من الرابع وحتى السادس من شهر أكتوبر 2019، وذلك بالتزامن مع اليوم الرئيسي للانتخابات في الخامس من أكتوبر الجاري، حيث تستضيف عدداً من الجهات الدولية لحضور العملية الانتخابية والاطلاع على آلياتها التنظيمية.

ورحّب طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة إدارة الانتخابات، بالوفد العربي والدولي الزائر، وقال لوتاه: «نسعى من خلال هذا البرنامج إلى التعريف بالنموذج الإماراتي في مجال تنظيم الانتخابات البرلمانية، وبما يسهم في تعزيز تبادل المعارف والخبرات للوصول إلى أفضل المعايير في تنظيم العمليات الانتخابية، ولاسيما في مجال التصويت الإلكتروني الذي يعد أحد أفضل الوسائل المتبعة في عمليات التصويت على مستوى دول العالم».

وبيّن لوتاه أن اللجنة الوطنية للانتخابات حرصت على تنظيم العملية الانتخابية على ثلاث مراحل لضمان مشاركة أكبر عدد من الناخبين وتمكينهم من ممارسة حقهم الانتخابي أينما كانوا، حيث تم تنظيم فترة التصويت خارج الدولة على مدى يومين في البعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات المنتشرة في مختلف دول العالم، كما تم تنظيم عمليات تصويت مبكر لمدة ثلاثة أيام، بالإضافة إلى اليوم الرئيسي والذي تم تنظيمه في جميع مناطق الدولة أمس.

وشكر لوتاه أعضاء الوفد والمنظمات والمراكز والدول التي يمثلونها على وجودهم في حدث انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لدولة الإمارات العربية المتحدة للتعرف إلى الجهود التي تقوم بها اللجنة الوطنية للانتخابات لتنفيذ عملية انتخابية وفق أعلى معايير الدقة والشفافية والنزاهة، وبما يتناسب مع مسيرة التطور التي تشهدها دولة الإمارات في جميع المجالات.

واطلع الوفد على مختلف العمليات التنظيمية الخاصة باليوم الانتخابي الرئيسي ضمن المركز الانتخابي الرئيسي لمدينة أبوظبي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، بدءاً من إجراءات فتح المركز الانتخابي، مروراً بالاطلاع على سير إجراءات التصويت الإلكتروني ومختلف مراحل العملية الانتخابية.

ويهدف برنامج الزيارة إلى التعريف بالنموذج الإماراتي في مجال تنظيم الانتخابات البرلمانية، وتسليط الضوء على الإنجازات الرائدة للدولة في مجال التصويت الإلكتروني، فضلاً عن تعزيز علاقات التعاون والشراكة وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة.

يشار إلى أن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وبوصفها الأمانة العامة للجنة الوطنية للانتخابات تعمل مع لجنة إدارة الانتخابات على تنظيم جميع جوانب العملية الانتخابية الخاصة بالدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.