دواوين الحكام تتولى إكمال نسبة الـ 50 % للمرأة

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

تبدأ دواوين أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات، بعد إعلان القائمة النهائية للفائزين المقرر صدورها في الـ13 من أكتوبر الجاري، إتمام نسبة الـ50% من عضوية المرأة في المجلس الوطني الاتحادي، بتعيين النسبة المتبقية، وفقاً للآليات التي وردت في القرار رقم (1) لسنة 2019 الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50%، بحيث يشكَّل المجلس القادم من 20 رجلاً و20 امرأة.

تحديد

وكانت إمارتا أبوظبي ودبي قد سبق أن حدّدتا مقعدين للنساء من المقاعد المخصصة لكل إمارة بالانتخاب، وعليه فإن الدواوين ستشرع في تعيين رجلين وامرأتين لشغل المقاعد الأربعة المتبقية لكل إمارة، بعد أن فاز في الانتخابات رجلان وامرأتان في كل إمارة بالمقاعد المخصصة لعملية الانتخاب.

نتائج

وستتولى دواوين الحكام في إمارتي الشارقة ورأس الخيمة مهام تعيين 3 نساء في كل منهما، لإتمام نسبة الـ50% من عضوية المرأة في المجلس الوطني الاتحادي، بعد أن بينت النتائج الأولية للانتخابات فوز 3 رجال في إمارة الشارقة، و3 رجال في إمارة رأس الخيمة.

في حين أن إمارات عجمان والفجيرة وأم القيوين قد حددت مقعداً واحداً للنساء من المقعدين المخصصين لكل إمارة بالانتخاب، على أن تتولى دواوين الحكام تعيين رجل وامرأة في كل إمارة، ليصل عدد ممثلي كل إمارة إلى 4 أعضاء، اثنان من الرجال واثنتان من النساء.

قرار

وكان قرار صاحب السمو رئيس الدولة برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني إلى 50% أتى في إطار الاستعدادات لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وقد شمل القرار التعديلات على بعض أحكام قرار المجلس الأعلى للاتحاد رقم (4) لسنة 2006، في شأن تحديد طريقة اختيار ممثلي الإمارات في المجلس الوطني الاتحادي (وتعديلاته)، الذي قضى برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى (50%).