رأس الخيمة.. أعلام وزهور في استقبال الناخبين

المصدر: رأس الخيمة - أحمد أبو الفتوح

استقبلت مراكز انتخابات المجلس الوطني الاتحادي في رأس الخيمة، العديد من المبادرات المجتمعية، باستقبال أعضاء الهيئة الانتخابية بالزهور والأوشحة المزينة بأعلام الدولة والشوكولاتة التي أضفت أجواءً عائلية وأسهمت في رفع مؤشرات السعادة بين الحضور، بمراكز التصويت في المركز الرئيس بأرض المعارض «إكسبو»، ومركز شباب الغيل بالمناطق الجنوبية للإمارة، ومركز الهوية الرئيس، ومركز الهوية في الرمس، وكلية التقنية العليا للطالبات، كما ميّز ملصق يحمل شعار الانتخابات «صوتي للإمارات» الذي أطلقه فريق اللجنة الانتخابية أجواء عملية التصويت.

إيجابية

وأكد الشيخ عبد الله بن حميد القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، رئيس لجنة إمارة رأس الخيمة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، أن التنافس بين مراكز التصويت الخمسة في رأس الخيمة أسهم في بث السعادة والإيجابية بين أعضاء اللجنة الانتخابية، إذ تنوعت مظاهر الاستقبال بين السجادة الحمراء وتقديم الزهور والأوشحة التي تحمل علم دولة الإمارات، في المركز الرئيس بأرض المعارض «إكسبو»، لافتاً إلى أن اللجنة الانتخابية وفّرت شاشات عرض لإعلان النتائج لتعزيز الفرحة بين الفائزين وناخبيهم.

وأشار إلى أن مراكز التصويت في رأس الخيمة استقبلت ناخبيها بالزهور والشوكولاتة لإضفاء الأجواء العائلية وتشجيعاً لهم على مشاركتهم في العملية الانتخابية، كما يوجد فريق مختص لأخذ آراء الناخبين لمعرفة مدى رضاهم عن سير عملية التصويت، ومدى رضاهم عن الخدمات والتسهيلات التي وفرتها مراكز التصويت منذ بدء فترة التصويت المبكر، مؤكداً أن إقبال المواطنين والمواطنات من أعضاء الهيئة الانتخابية على التصويت يؤكد ارتفاع الحس الوطني، وحرصهم على الارتقاء بالعمل البرلماني في دولة الإمارات.

صوتي للإمارات

بدوره، أكد الدكتور أحمد علي الزحمي، مدير مركز انتخابات الهوية في منطقة الظيت، أن المبادرة التي أطلقها فريق اللجنة الانتخابية بتوفير ملصق يحمل شعار انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 «صوتي للإمارات»، إضافة إلى الشوكولاتة وزجاجات العطور الرجالية والحريمي، التي لاقت ترحيباً من أعضاء الهيئة الانتخابية، إذ حرص الجميع على التقاط الصور التذكارية.

حرص

وأكد اللاعب سيف عبيد الشحي، لاعب نادي التعاون، حرصه على الحضور رغم إصابته لإعطاء صوته إلى أحد المرشحين صاحب البرنامج الانتخابي الأفضل الذي يحقق رؤية المواطن وتوصيل صوتهم إلى المجلس الوطني الاتحادي، مؤكداً أن الجميع فائز، والذي ما حالفه الحظ يكون أثبت ثقته بنفسه، ونقول له: ألف مبروك على مشاركته في هذه المنافسة القوية بين المرشحين والمرشحات التي تؤكد ارتفاع الوعي السياسي في المجتمع الإماراتي، سواء مرشح أو ناخب.