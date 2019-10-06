أبوظبي.. إقبال كبير على المراكز الانتخابية الـ5

المصدر: أبوظبي - موفق محمد وصبري صقر

شهدت المراكز الانتخابية الخمسة في مدينة أبوظبي (الوثبة، وجامعة زايد، وياس مول، ومدرسة مبارك بن محمد، والمركز الرئيس بمركز المعارض»، إقبالاً كبيراً للتصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي، وسط إشادة واسعة من الناخبين بحسن التنظيم.

نهج

وفي مركز الانتخابات الرئيس بمركز المعارض في أبوظبي، أدلت معالي الدكتورة أمل القبيسي، رئيسة المجلس الوطني الاتحادي، بصوتها في الانتخابات.

وأكدت القبيسي أن الإمارات تستكمل نهج الشورى الذي أرساه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، واليوم نقطف ثمار التجربة الديمقراطية بهذا العرس الانتخابي الرائع.

عرس انتخابي

كما أدلى جبر محمد غانم السويدي، المدير العام لديوان ولي عهد أبوظبي، بصوته في مركز الانتخابات الرئيس بأبوظبي.

وأكد السويدي: في تصريحات لـ«البيان» أن دولة الإمارات شهدت عرساً انتخابياً، مشيراً إلى أن شعب الإمارات بهر الجميع بمشاركته في الانتخابات.

وقال: «نهنئ حكامنا بهذا العرس الانتخابي، وأوجه الشكر إلى اللجنة القائمة على تنظيم العملية الانتخابية».

وأكد الإعلامي محمد يوسف: في تصريحات لـ«البيان» أن المشاركة الانتخابية المتميزة ظهرت منذ بداية التصويت المبكر خلال ثلاثة أيام، وتجلّت اليوم بهذا الإقبال الكبير من الساعة الأولى، لافتاً إلى أن المشاركة الكبيرة تُظهر الوعي السياسي لدى أبناء الإمارات.

19 جهازاً

وشهد مركز مدرسة مبارك بن محمد في منطقة البطين بأبوظبي إقبالاً ملحوظاً للمشاركة في الانتخابات قبل بداية عملية التصويت بنحو نصف ساعة.

وأشاد ناخبون بالتنظيم وتعدد الأجهزة المخصصة لإدلاء الناخبين بأصواتهم، التي بلغ عددها 19 جهازاً في المركز، كما أشادوا بحسن استقبال اللجنة لهم، وتيسير إجراءات عملية التصويت في فترة زمنية لا تزيد على دقيقتين.

وقالت عفراء البسطي، رئيسة مركز مبارك بن محمد الانتخابي، إن دولة الإمارات تعيش اليوم العرس الانتخابي الذي يمثل محوراً مفصلياً في العمل البرلماني في دولة الإمارات، لافتةً إلى أن اللجنة لم تلاحظ أي شيء يعوق عملية التصويت، مشيرةً إلى سلاسة عملية التسجيل والدخول والتصويت التي لم تستغرق ثواني معدودة بعد التدريب الميسر الذي يحصل عليه الناخب.

واجب

وأدلى معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، بصوته في لجنة التصويت بمركز مبارك بن محمد، مشيداً بحسن تنظيم قاعة التصويت، واستخدام التقنية وتعدد الأجهزة المستخدمة، مؤكداً أن الانتخابات واجب وطني، وأن أصوات الناخبين أمانة ينبغي أن يمنحوها للشخص المناسب، ولمن يمثلهم بشكل موضوعي.

نجاح

إلى ذلك، أشاد سيف علي القبيسي، رئيس لجنة أبوظبي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي، بسير عملية الانتخابات، مشيداً بحسن التنظيم، واستخدام التقنية وتعدد الأجهزة المستخدمة.

كما أثنى سيف بدر القبيسي، المدير العام لبلدية أبوظبي، على اللجنة المنظمة لسير إجراءات الانتخابات، مؤكداً أن وقت الاقتراع لم يتعدَّ أكثر من دقيقتين.

وأكد الدكتور سعيد محمد الشامسي، سفير الدولة لدى المالديف، أن الانتخابات تجربة وطنية ممتازة، ليس للمرشحين فقط، بل للناخبين أيضاً، مشيراً إلى أن عملية التصويت سارت على أكمل وجه.

تميز

وشهد مركز الانتخابات في جامعة زايد بأبوظبي أجواء انتخابية متميزة، إذ وفرت اللجنة الانتخابية عربات صغيرة لنقل الناخبين من مواقف السيارات إلى مركز الانتخابات.