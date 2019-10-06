الفجيرة.. سيدتان تسجلان آخر الأصوات

المصدر: الفجيرة - عائشة الكعبي

شهدت الفجيرة حضوراً جيداً من مختلف الشرائح والفئات العمرية للإدلاء بأصواتها في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

وأكد اللواء محمد بن غانم الكعبي، رئيس لجنة الفجيرة للانتخابات، أن تمديد فترة التصويت ساعةً إضافيةً أسهم في قدوم أكبر عدد من الناخبين.

وأشاد الكعبي بالحضور المتميز لكبار المواطنين والشباب وأصحاب الهمم الذي عكس وعياً كبيراً وتفاعلاً إيجابياً للفئات المجتمعية كافة في تحقيق مستهدفات المشاركة في الانتخابات، مؤكداً أنهم حرصوا على تقديم كل التسهيلات للقيام بدورهم في الإدلاء بأصواتهم، وسط حسن التنظيم وسهولة الإجراءات.

ورصدت «البيان» الدقائق الأخيرة قبل إغلاق باب التصويت في مركز الفجيرة، حيث سجلت الناخبة فاطمة اليماحي آخر الأصوات في تمام الساعة 8:59 مساءً، سبقتها بخمس دقائق الناخبة عائشة راشد سيف، والناخبان سيف خلفان السويدي ومصبح الكندي.