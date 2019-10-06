العين.. عرس مبهر وشعور عالٍ بالفخر

المصدر: العين ـ داوود محمد

شهدت مدينة العين أمس عرساً انتخابياً مبهراً، فمنذ الصباح الباكر تقاطر الناخبون إلى مركز الخبيصي للإدلاء بأصواتهم وسط حماس كبير وشعور عالٍ بالفخر والمسؤولية الوطنية، وتوافدت السيدات إلى المركز للتصويت بصحبة أطفالهن ما يؤكد جدارتهن بهذه الثقة الكبيرة التي أولتها القيادة للمرأة في هذه التجربة الديمقراطية، وكان المشهد الوطني الجامع عندما تصافح المرشحون وهم يودعون بعضهم قبل مغادرة المركز على أمل التواصل في مواقع العطاء والوفاء للوطن.

وقال الدكتور منصور البلوشي، رئيس مركز الخبيصي: «لقد عشنا على مدار الأيام السابقة عرساً ديمقراطياً وتجربة تستحق الاحترام والتقدير من قبل الناخبين الذي جاءوا إلى مركز الانتخابات وبوتيرة عالية حتى الربع ساعة الأخيرة من التمديد، مما كان له الأثر الكبير على نجاح سير الانتخابات.

وقال الدكتور مغير الخييلي، رئيس دائرة التنمية المجتمعية في أبوظبي، عضو المجلس التنفيذي: «لقد تحقق رؤية حكومتنا الرشيدة في نجاح هذه التجربة الانتخابية الوطنية بامتياز، وشهدنا تنافساً حقيقياً ووعياً كبيراً من الجميع ولاحظنا التسابق على المراكز الانتخابية على مدى الأيام السابقة، وهذا دليل ثقة أبناء الدولة بقيادتها الرشيدة وبمرشحيها، فقد أثبت الجميع أنهم أهل للمسؤولية الوطنية ناخبين ومرشحين».