عجمان.. عرس انتخابي ناجح وتقدير لأول الناخبين

المصدر: عجمان- أسامة أحمد

حظيت عجمان بإقبال من الناخبين، للمشاركة في اختيار أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، حيث أكد الناخبون أهمية المشاركة في إنجاح العرس الوطني، مشيدين بسرعة العملية الانتخابية وجهود اللجنة المنظمة.

وأكد راشد جبران السويدي، رئيس لجنة انتخابات إمارة عجمان أنه لم تواجه عملية الانتخابات أي صعوبات أو مشاكل، بل سارت بكل سهولة ويسر، وأسهم تجاوب الناخبين في إنجاح العرس الانتخابي، مشيداً بجهود لجنة الانتخابات في الدولة وتوفير تقنية حديثة سهلت عملية التصويت.

وقال عبدالله سالم مدير المركز الانتخابي في جامعة عجمان: إن العملية الانتخابية سارت بصورة سلسة وشهد يوم أمس إقبالاً من الناخبين، مؤكداً نجاح الانتخابات، لافتاً إلى أنه تم فتح أبواب المركز عند الساعة الثامنة صباحاً، حيث تم تكريم أول الناخبين ومنحه شهادة تقدير، كما تم تكريم آخر الناخبين في مركز جامعة عجمان.

وأشاد بتجاوب الناخبين وحرصهم للمشاركة في إنجاح العرس الانتخابي والمشاركة الشعبية، وذلك إنجاحاً لبرنامج التمكين.

زيادة الوعي

وأكد عبدالله محمد إبراهيم بوشهاب مدير مركز سند الانتخابي في منطقة مصفوت، إقبال الناخبين إلى المركز منذ الساعة الثامنة صباحاً، مشيداً بوعي الناخبين بأهمية المشاركة، حيث حظيت الدورة الحالية بإقبال كبير وتفاعل من الجميع لإنجاح برنامج التمكين.

وقال الإعلامي عبدالله راشد بن خصيف: إن مشاركة الهيئة الانتخابية تأتي من أجل إنجاح العرس الوطني، وكان ذلك تلبية للواجب ودليلاً على تفاعل المواطنين وحرصهم على السير وفق توجهات القيادة الرشيدة في الدولة.

وشهد العرس الانتخابي في عجمان مشاركة من كل شرائح المجتمع من كبار المواطنين والمرأة والشباب.

وحرص حميد المطروشي على اصطحاب ابنه إلى قاعة الانتخابات وتعريفه بكيفية التصويت والاختيار، مشيراً إلى أهمية تعليم الأبناء دور المجلس الوطني وضرورة المشاركة الشعبية في ترجمة رؤية القيادة الرشيدة في الدولة، مؤكداً أن الانتخابات شهدت إقبالاً كبيراً.

أصحاب الكفاءة

من جانبها أكدت فاطمة الدوسري أهمية المشاركة في الانتخابات لاختيار ممثلي للشعب من أصحاب الكفاءة والقدرة على العطاء.

وأعربت عائشة عبدالرحمن المطروشي عن سعادتها بالمشاركة في العرس الانتخابي، مؤكدة أن تفاعل المرشحين مع الناخبين عبر مواقع التواصل الاجتماعي أسهم في عرض البرامج الانتخابية ونجاح الحملات الدعائية، التي نشرت الوعي بأهمية المشاركة وإنجاح برامج التمكين.