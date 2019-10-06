كبار المواطنين والنساء يزينون مركز فلج المعلا

المصدر: متابعة ــ البيان

أكد عبدالله بوعصيبة رئيس مركز الانتخابات بالمدرسة الفنية في فلج المعلا بأم القيوين أن العملية الانتخابية شهدت حضوراً لافتاً منذ بدئها صباح أمس، حيث شكل كبار المواطنين والعنصر النسائي حضوراً كبيراً تفوق على عنصر الرجال وعلى فترات متلاحقة، كما شهد المركز إقبالاً من الناخبين والناخبات الذين طالبوا المرشحين بضرورة العمل بالبرامج التي طرحوها، إضافة إلى إيصال أصواتهم إلى الجهات المسؤولة حتى تتمكن من إيجاد الحلول الناجعة لها.

وأضاف أنه تم تجهيز المركز بـ11 جهازاً، منها 3 أجهزة لتدريب الناخبين، لافتاً إلى أن عملية التصويت تمت دون أخطاء فنية.

وأكد خلفان القفلي أول الواصلين إلى لجنة الانتخابات في فلج المعلا، وهو في العقد الخامس من العمر، أنه منح صوته للمرشح الشاب لأنه يستطيع أن يتحرك بمرونة في كل الاتجاهات.

وقالت مريم خلفان القفلي، إنها جاءت للتصويت لصالح إحدى المرشحات من فلج المعلا، بعد أن أعجبت بطرحها وبرامجها الانتخابية، إضافة إلى ثقتها بقدرتها على تقديم شيء مميز، نظراً لما تتمتع به هذه المرشحة من إمكانيات وخبرات سابقة.

وأضافت أنها متفائلة جداً بنجاح أكثر من مرشحة، خاصة بعد النجاحات التي سطرتها المرأة الإماراتية في جميع المجالات، فنالت بذلك إعجاب وتقدير الجميع.