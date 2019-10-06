الشارقة.. تنظيم احترافي بلا أعطال فنية

المصدر: الشارقة - رامي عايش

شهدت مراكز الاقتراع في الشارقة، أمس، إقبالاً كبيراً من أعضاء الهيئة الانتخابية الذين توافدوا إلى 7 مراكز داخل المدينة والضواحي.

وأكد الدكتور أحمد الزرعوني، رئيس مركز نادي الشطرنج، وهو المركز الرئيس في الإمارة، أن عملية الانتخاب جرت بسلاسة ودون تسجيل أي معوّقات أو أعطال فنية منذ انطلاق عملية التصويت حتى انتهائها.

وعقب الإدلاء بصوته في مركز نادي الشارقة للشطرنج، أثنى ثابت الطريفي، المدير العام لبلدية الشارقة، على حسن التنظيم والاحترافية في إدارة العملية الانتخابية في كل المراكز التي جرى فيها التصويت.

ولم تمنع الإعاقة الجسدية أصحاب الهمم من التوجه إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم على الكراسي المتحركة، والمشاركة الإيجابية في اختيار من يمثلونهم في المجلس الوطني، وينقلون آمالهم وطموحاتهم إلى أصحاب القرار، معتبرين أن المشاركة في التصويت أدخلت البهجة والفرحة والفخر على قلوبهم، وزادت ثقتهم بدورهم في فرز من يستحق الجلوس تحت قبة البرلمان.

وحرص آباء وأمهات من أعضاء الهيئة الانتخابية على اصطحاب أبنائهم إلى المراكز الانتخابية، لمشاركتهم أجواء العرس الديمقراطي، وتعزيز الثقة والانتماء الوطني في نفوسهم، وتنشئتهم على المشاركة الفاعلة في مثل هذه المناسبات التي تشكّل محطة مهمة في مسيرة البناء والتنمية للدولة، وتسهم في تطوير وتحسين تجربتها الديمقراطية التي باتت سمة بارزة وحصرية لها، لا تشبهها أي تجربة أخرى.

كما شهدت مراكز الشارقة إقبالاً كبيراً من كبار المواطنين الذين عبّروا عن فرحتهم وفخرهم بالمشاركة في التصويت، برغم ظروفهم الصحية وعجز البعض منهم عن الحركة.

زيارة تعريفية

وزار وفد من مراكز شورى شباب وأطفال الشارقة التابعة لمؤسسة ربع قرن المركز الانتخابي في نادي الشطرنج، واستمعوا إلى شرح من المستشار عيسى سيف بن حنظل، رئيس لجنة إمارة الشارقة لانتخابات المجلس الوطني، والدكتور أحمد الزرعوني، رئيس المركز الانتخابي، بعد جولة ميدانية داخل المركز.