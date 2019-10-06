«كهرباء دبي» تتفقد سير العمل بالمرحلة 3 لمجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية

المصدر: دبي - البيان

تفقد سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي أعمال المرحلة الثالثة لمجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية التي تبلغ قدرتها 800 ميجاوات، وذلك لمتابعة التقدم المحرز في سير الأعمال.

ويُعد مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية أكبر مجمع لتوليد الطاقة المتجددة في موقع واحد في العالم، وفق نظام المنتج المستقل، وستصل قدرته الإنتاجية إلى 5000 ميجاوات بحلول عام 2030 باستثمارات تبلغ 50 مليار درهم.

ورافق سعيد محمد الطاير في زيارته كل من المهندس وليد سلمان، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع تطوير الأعمال والتميز، والمهندس جمال شاهين الحمادي، نائب الرئيس ـــ الطاقة النظيفة والمتنوعة، وعدد من مسؤولي الهيئة.

نظام

وتقوم هيئة كهرباء ومياه دبي بتنفيذ المشروع وفق نظام المنتج المستقل بالشراكة مع التحالف الذي تقوده شركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر) وشركة كهرباء فرنسا (إي دي إف) عبر شركة «إي دي إف انرجي نوفل» التابعة لها.

ويجري بناء المرحلة الثالثة بقدرة 800 ميجاوات وبتقنية الألواح الكهروضوئية، على 3 مراحل، حيث تعد الأولى من نوعها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تستخدم نظام التتبع الشمسي أحادي المحور لزيادة إنتاجية الطاقة بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30% مقارنة بالتركيبات الثابتة.

وقدّم فواز المحرمي، المدير التنفيذي لشركة «شعاع للطاقة 2»، شروحات وافية حول التقدم المحرز في المشروع الثالث ضمن المرحلة الثالثة من المشروع، وبدأت الأشغال به في وقت سابق من هذا العام، وسيتم تشغيلها في عام 2020.

وتم تشغيل المشروع الأول بقدرة 200 ميجاوات في شهر مايو من العام 2018، ويمتاز بالتقنيات المبتكرة التي تشمل استخدام أكثر من 800 ألف خلية شمسية تتميز بتقنية التنظيف الذاتي بواسطة الروبوتات بما يعزز كفاءتها. ويوفر المشروع الأول الطاقة النظيفة لنحو 60 ألف مسكن، ويقلل 270 ألف طن من انبعاثات الكربون سنوياً.

تأسيس

وقد أسست هيئة كهرباء ومياه دبي شركة «شعاع ــ2»، لتنفيذ المشروع، وتمتلك 60% من أسهمها، وذلك بالشراكة مع التحالف الذي تقوده شركة أبوظبي لطاقة المستقبل «مصدر» ومجموعة «إي دي إف» عبر شركة «إي دي إف انرجي نوفل» التابعة لها، والذي يمتلك 40% من الأسهم المتبقية من الشركة، حيث تمتلك «مصدر» 24% فيما تمتلك «إي دي إف انرجي نوفل» 16%، فيما يتولى الائتلاف الدولي الذي تقوده شركة «جرانسولار» الإسبانية المتخصصة في مقاولات الطاقة المتجددة، ويضم شركتي أكسيونا الإسبانية و«جيللا» الإيطالية، أعمال الهندسة والمشتريات والإنشاءات (EPC).