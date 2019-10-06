تحت رعاية الشيخة فاطمة.. «الوطني» يطلق الوثيقة العربية لحقوق المرأة 8 أكتوبر

المصدر: أبوظبي - وام

تحت رعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، ينظم المجلس الوطني الاتحادي حفلاً يوم الثلاثاء المقبل (8 أكتوبر) في فندق قصر الإمارات، لإطلاق الوثيقة العربية لحقوق المرأة وذلك تقديراً للدور الرائد لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك وما حققته من إنجازات ونجاحات نالت تقدير وإعجاب العالم وليضاف ذلك إلى رصيد سموها الحافل في تمكين بنات الإمارات في كافة المجالات.

يحضر الحفل الذي يقام بالتعاون مع البرلمان العربي رؤساء برلمانات ووزراء وسفراء عرب.

ويرافق الحفل ندوة تتضمن جلستين رئيستين الأولى بعنوان «أُم الإمارات.. الممّكن الرئيسي للمرأة العربية»، والثانية بعنوان «المرأة العربية: دور البرلمانات في صياغة المستقبل».

ويتحدث في الجلسة الأولى معالي زكي أنور نسيبة وزير دولة حول «جهود أُم الإمارات في دعم مسيرة تمكين المرأة الإماراتية والعربية»، وتتحدث فوزية عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب البحريني حول «أسس ومقومات نموذج تمكين المرأة الخليجية».. والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في جمهورية مصر العربية حول «دور النموذج والقدوة في تمكين المرأة العربية: تجربة دولة الإمارات نموذجاً».. وتتحدث الدكتورة عالية بوران رئيسة الجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط حول «واقع المرأة عربياً ودولياً: نظرة مقارنة».

وتتضمن الجلسة الثانية عدة محاور حول «إضاءات على وثيقة المرأة العربية».. و«واقع ومستقبل المرأة في العالم العربي: الفرص والتحديات»، و«التشريعات وتمكين المرأة: نماذج عربية مضيئة»، و«التأثيرات التنموية لتمكين المرأة عربياً»، و«خارطة طريق لدور البرلمانات في صياغة مستقبل المرأة العربية».