شرطة دبي تستعرض تحديثات جائزة وزير الداخلية للتميز

المصدر: دبي - البيان

ترأس اللواء عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، الاجتماع الدوري لمجلس التميز المؤسسي في شرطة دبي، بحضور اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، واللواء طيار أحمد محمد بن ثاني، مساعد القائد العام لشؤون المنافذ، واللواء الدكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، واللواء محمد سعيد بخيت، مساعد القائد العام لشؤون إسعاد المجتمع والتجهيزات، واستعرض المقدم بدر بوسمرة، مدير إدارة التقييم والتميز المؤسسي في الإدارة العامة للتميز والريادة، التحديث على فئات جائزة وزير الداخلية للتميز للدورة الخامسة، تضمن ذلك شرح الإطار العام لنظام الجائزة التي تضمنت الجوائز المؤسسية الشرطية، والجوائز الوظيفية، والجوائز الخارجية، والتي تبلغ في جملتها 49 جائزة.

كما قدم المقدم بدر بوسمرة شرحاً حول استعدادات فرق التميز للمشاركة في الجوائز، بالإضافة إلى عرض خطة التقييم والتأهيل الشاملة لكافة الفرق، والمقارنة بين الدورة الحالية والدورات السابقة.

كما ناقش الاجتماع الذي حضره اللواء عبد الله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، واللواء المهندس كامل بطي السويدي، مدير الإدارة العامة للعمليات، قرارات الاجتماع السابق وما تم تنفيذه منها والبرامج والخطط المطروحة للتنفيذ وآخر المستجدات.