«قضاء أبوظبي» تطلق مبادرة تقديم الاستشارات الأسرية إلى منتسبيها

المصدر: أبوظبي - البيان

أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، مبادرة مبتكرة بعنوان «سند»، تهدف إلى تقديم الاستشارات الأسرية لموظفي الدائرة، عن طريق الموجهين الأسريين في قسم التوجيه الأسري بإدارة الحلول البديلة لفض النزاعات.

وأوضح المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن مبادرة «سند» تأتي انطلاقاً من اهتمام دائرة القضاء بمنتسبيها والحرص على تقديم جميع التسهيلات التي تضمن لهم حياة مستقرة وبيئة محفزة وإيجابية، وذلك تنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء، بأن تتماشى جميع الخطط والمبادرات مع رؤية القيادة الرشيدة لتحقيق السعادة والإيجابية بما ينعكس بدوره على أفراد المجتمع.

وأشار إلى أن الخطوات التطويرية التي تتخذها دائرة القضاء عبر تبني العديد من المبادرات والمشاريع الرامية إلى توفير بيئة عمل داعمة للمنتسبين، ودورها في تقديم أفضل الخدمات لجمهور المتعاملين، تولي الإنسان اهتماماً كبيراً باعتباره العنصر الرئيس في عملية التطوير والتحديث لتتواصل مسيرة الازدهار والتنمية على أرض دولة الإمارات.

وأفاد المستشار يوسف العبري، بأن مركز التسامح الخاص بالتوجيه الأسري في دائرة القضاء، يعمل على تكثيف الجهود لترسيخ قيمة التسامح والعفو وتقريب وجهات النظر في الخلافات الزوجية، بما يدعم تسوية المنازعات الأسرية.