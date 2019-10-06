انضمام موظفي «ميدان» الاستثمارية إلى برنامج «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت لجنة إسعاد في شرطة دبي، مذكرة تعاون مع مجموعة «ميدان» الاستثمارية، يتم بموجبها منح موظفي «ميدان» الحصول على بطاقة إسعاد، والتي تتضمن عروضاً وخصومات ومزايا من القطاعين الحكومي والخاص.

وقّع المذكرة من جانب شرطة دبي، العميد محمد راشد بن صريع المهيري نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة، فيما وقّعها من جانب المجموعة، محمد عبد الناصر الخياط نائب الرئيس للشؤون الخارجية والمنطقة الحرة، بحضور منى العامري رئيس لجنة بطاقة «إسعاد»، ونائبها المقدم مسعود الحمادي، وعدد من الموظفين من كلا الجانبين.

وقال العميد بن صريع إن بطاقة إسعاد تأتي ثمرة لتوجيهات ومتابعة سعادة اللواء عبد الله المري، القائد العام لشرطة دبي، بتحقيق السعادة للموظفين، وترسيخ مفهوم السعادة لديهم.