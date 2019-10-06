شرطة أبوظبي تدرّب منتسبيها على الإنقاذ أثناء الفيضانات

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت شرطة أبوظبي، دورة تدريبية في عمليات الإنقاذ في أثناء الفيضانات، لعناصر إدارة البحث والإنقاذ في مديرية الطوارئ والسلامة العامة في قطاع العمليات المركزية، لرفع كفاءتهم، وتحسين مستوى الأداء لديهم.

وأقيمت الدورة في وادي أدفنتشر بالعين وركزت على مهارات التعامل مع الفيضانات والمياه الجارية وانتشال المحشورين من السيول.

وعبر العميد زايد الهاجري، مدير مديرية الطوارئ والسلامة العامة عن بالغ تقديره لإدارة وادي أدفنتشر، على التعاون مع شرطة أبوظبي، وجهود تطوير العمل والاستفادة من المرافق المتاحة. وقال المقدم أحمد الكندي، مدير إدارة البحث والإنقاذ، إن الدورة تسهم في تحسين وتطوير أداء المنقذين في التعامل مع حوادث السيول والفيضانات.