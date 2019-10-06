ورش علمية في الإمارات ضمن «أسبوع الفضاء العالمي»

المصدر: أبوظبي - وام

تنظم وكالة الإمارات للفضاء مجموعة من الفعاليات والمبادرات المجتمعية والتعليمية في إطار «أسبوع الفضاء العالمي»، الذي يعد احتفالية سنوية تقام على مستوى العالم لتسليط الضوء على القطاع الفضائي وإسهاماته في خدمة البشرية، حيث يقام هذا العام تحت شعار «القمر: بوابة نحو النجوم».

وتهدف الوكالة من خلال تنظيم هذه الفعاليات إلى رفع مستوى الوعي بأهمية الاستكشاف الفضائي، وتسليط الضوء على إنجازات القطاع الفضائي الوطني في دولة الإمارات، حيث ستركز على التفاعل مع الفئات الشبابية وطلبة المدارس والجامعات في مختلف إمارات الدولة لتشجيعهم على دراسة المواد العلمية والسعي للعمل ضمن القطاع الفضائي في المستقبل.

ومن المقرر أن تستضيف الوكالة خلال أسبوع الفضاء العالمي «ورشة التجارب العلمية»، التي ستتناول عدداً من التجارب التي عمل عليها ونفذها ووثق نتائجها رائد الفضاء الإماراتي هزاع المنصوري على متن محطة الفضاء الدولية.

كما ينظم مجلس شباب وكالة الإمارات للفضاء بالتعاون مع مجالس شباب إمارة دبي والعين ومنطقة الظفرة عدداً من الورش التوعوية والمحاضرات التعليمية.

وقال الدكتور المهندس محمد الأحبابي مدير عام وكالة الإمارات للفضاء: إن أسبوع الفضاء العالمي يعد مناسبة عالمية مخصصة لتعزيز الوعي خاصة لدى الشباب والطلبة، وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة الثقافية والعلمية التي تسهم في رفع الوعي بأهمية الفضاء.