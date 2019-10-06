المجلس العالمي للشباب يناقش مهمة الإمارات إلى المريخ

المصدر: لندن - وام

نظم المجلس العالمي للشباب في المملكة المتحدة بالتعاون مع سفارة الدولة في المملكة، جلسة تفاعلية مع معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للعلوم المتقدمة تمحورت حول مهمة الإمارات إلى المريخ «مسبار الأمل» وآخر ما توصلت إليه من نجاحات في مجال الفضاء.

واستهلت معاليها الجلسة - التي أقيمت بمتحف العلوم في لندن - بالحديث عن مسبار الأمل منذ إعلان المشروع إلى موعد الإطلاق وما تتطلع إليه دولة الإمارات من جمع لمعلومات حيوية في المجال العلمي بعد إطلاق المسبار.

وبعد انتهاء المحاضرة فتحت معاليها النقاش وأجابت عن أسئلة الشباب المبتعثين والتي تركزت حول مشروعات دولة الإمارات المرتبطة بالفضاء ومستقبل العلوم المتقدمة في الدولة.

وأثنت معالي وزيرة دولة للعلوم المتقدمة على هذه المبادرة التي تطلع الشباب المبتعثين على آخر ما توصلت إليه دولة الإمارات في هذا المشروع الوطني الاستثنائي.

حضر الجلسة منصور عبدالله خلفان بالهول سفير الدولة لدى المملكة المتحدة وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي و50 شاباً إماراتياً مبتعثاً.