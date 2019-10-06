منتسبو «الخدمة الوطنية» يتطوّعون لخدمة ضيوف «إكسبو»

المصدر: أبوظبي - وام

وقّعت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية ومكتب إكسبو دبي 2020 مذكرة تفاهم تهدف إلى مشاركة منتسبي الخدمة الوطنية والاحتياطية مع نحو 30,000 متطوع في الترحيب بالعالم على أرض دولة الإمارات خلال فترة الحدث الدولي الممتدة على مدار ستة أشهر، وذلك انطلاقاً من حرص برنامج الخدمة الوطنية على نشر ثقافة التطوع بين الشباب المواطن.

وقّع الاتفاقية اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو 2020 دبي، بحضور اللواء عبدالله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي.

رغبة

وأكد رئيس هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية رغبة طرفي هذه المذكرة في تحقيق رؤية القيادة الحكيمة والتوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات، وتوظيف المكاسب الاستثنائية الواسعة التي ستعود على دولة الإمارات سواء الاقتصادية أو الاجتماعية خدمة للوطن وإنجاح إكسبو 2020 دبي باعتباره أحد الإنجازات التاريخية المشرّفة التي يجب أن تظهر بالمستوى الرفيع الذي يليق بسمعة ومكانة دولة الإمارات وتحقيق التكامل في العلاقة، وترسيخ الشراكة فيما بينهما، إيماناً بأهمية التعاون بينهما بما يعزز تحقيق الأهداف الاستراتيجية للطرفين.

مذكرة

وقال اللواء الركن طيار الشيخ أحمد بن طحنون بن محمد آل نهيان: «إن مذكرة التفاهم المشترك تهدف إلى التنسيق والتعاون بشأن تطوع مجندي الخدمة الوطنية للمشاركة في إكسبو 2020 دبي، حيث سيشارك منتسبو الخدمة الوطنية والاحتياطية مع نحو 30,000 متطوع في الترحيب بالعالم على أرض دولة الإمارات واستقبال الملايين من الزوار خلال فترة الحدث الدولي الممتدة على مدار ستة أشهر من أكتوبر 2020 ولغاية أبريل 2021، حيث سيؤدي المجندون مهامّ مختلفة تهدف إلى توفير تجربة استثنائية لزوار إكسبو والدول المشاركة، كما سيقوم مكتب إكسبو 2020 دبي بإعداد وتأهيل المجندين المتطوعين في الحدث الدولي من خلال مجموعة من الدورات التدريبية لضمان القيام بالأدوار المناطة بهم وتنفيذ المهام الموكلة إليهم على أكمل وجه وإتقان واحترافية».

حافز

وأشار إلى أن «تنظيم هذا الحدث الدولي يمثل حافزاً ومكسباً كبيراً للدولة وسيعزز الصورة المشرقة لإمارة دبي بما يفوق التوقعات، وسيترك دون شك إرثاً مميزاً للأجيال القادمة وكل أبنائها المواطنين والمقيمين، الأمر الذي سيسهم في عكس صورة إيجابية عن مجتمع دولة الإمارات علاوة على إسهام الهيئة في تشكيل قاعدة من المتطوعين وصقلهم بالطريقة الأمنية المناسبة للمستقبل».

من جانبها قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي: «نشعر بالفخر والاعتزاز لمشاركة نخبة من أبناء الوطن من منتسبي برنامج الخدمة الوطنية والاحتياطية في إكسبو 2020 دبي ليكونوا واجهة مشرفة لدولة الإمارات العربية المتحدة أمام العالم.. هذه المبادرة إضافة نوعية قيمة لبرنامج المتطوعين، حيث سيؤدي المجندون مجموعة من المهام المختلفة التي تتناسب مع خبراتهم وإمكاناتهم وتضيف إلى رصيدهم المعرفي، وهي في الوقت نفسه مهام تشتد حاجة إكسبو إلى خبرات متميزة للقيام بها».

فرص

ويواصل برنامج المتطوعين في إكسبو 2020 منح فرص لجميع فئات المجتمع وشرائحه للإسهام جنباً إلى جنب مع فريق العمل من أجل استضافة إكسبو دولي استثنائي مميز على طريق المجد الذي خطته قيادتنا الرشيدة، والتي صنعت مكانة عالية لدولة الإمارات العربية المتحدة على الساحة الدولية.

ويهدف برنامج متطوعي مجندي الخدمة الوطنية في إكسبو 2020، إلى إكساب المتطوعين خبرة عملية غير مسبوقة من خلال الاحتكاك بأفضل الخبرات على المستوى العالمي، وإبراز منتسبي الخدمة الوطنية والاحتياطية والكفاءة التي يتمتعون بها وإتاحة الفرصة أمامهم للمشاركة في أكبر حدث دولي في العالم، بالإضافة إلى الاستفادة من الخبرات التي يكتسبها منتسبو الخدمة الوطنية والاحتياطية وتسخيرها لدعم الدولة في هذا الحدث المهم من خلال المهام المختلفة ضمن برنامج المتطوعين.