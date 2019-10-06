بلدية العين ترتقي بكفاءة العاملين في صالونات الحلاقة

المصدر: العين ـ داوود محمد

نظمت إدارة الصحة العامة ببلدية العين ومجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، ورشة تعريفية لشرح أسس التدريب والحصول على شهادة المطابقة للتأكد من كفاءة العمالة في صالونات الحلاقة ومراكز التجميل النسائية واشتراطات عمل الأفراد في هذه المراكز.

تعاون

وأكد سلطان المهيري المتحدث الرسمي باسم مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة، يأتي التعاون مع بلدية مدينة العين انطلاقاً من حرصنا على توحيد الجهود المشتركة والاستفادة من الإمكانيات المتاحة لتحقيق الأهداف المنشودة بما ينسجم مع استراتيجية المجلس الهادفة إلى تعزيز مستوى التعاون مع جميع الشركاء والمتعاملين، وبما يساهم في تحقيق دور المجلس في تطوير البنية التحتية للجودة في الإمارة، وبما يتماشى أيضاً مع الأهداف التي وضعتها خطة أبوظبي لبناء اقتصاد تنافسي مستدام ومنفتح عالمي.

وتم خلال الورشة التعريف ببرنامج التدريب الذي احتوى على النظافة الشخصية والمخاطر الصحية وأمراض الجلد وانتقال العدوى.من جانبه صرح أحمد نادر النادي، رئيس قسم تفتيش الأنشطة الصحية، في بلدية العين، بأن البلدية إلى جانب مجلس أبوظبي للجودة والمطابقة يسعيان إلى تحقيق صحة وسلامة المجتمع عبر برنامج متكامل لتدريب العاملين في هذه المراكز على أساليب المحافظة على النظافة والصحة العامة، بما يتناسب مع التوجهات الحكومية للارتقاء بمستوى الخدمات بشتى أنواعها ومن ضمنها الخدمات المقدمة في صالونات الحلاقة ومراكز التجميل.

5 مراحل

يمر برنامج المطابقة بـ 5 مراحل للتأكد من كفاءة العمالة في صالونات الحلاقة ومراكز التجميل، وتشمل اجتياز برنامج التدريب المبني على الصحة والسلامة المهنية ومرحلة التقييم لاجتياز التقييم المبني على المعايير والاشتراطات المهنية المتفق عليها، ومن ثم إصدار شهادة المطابقة للأفراد الذين اجتازوا التقييمات بنجاح، ويليها إصدار منح ترخيص مزاولة مهنة للأفراد الحاصلين على شهادة المطابقة، ثم إجراء التفتيش المستمر للحفاظ على الجودة.