«دار البر» تتكفل بزراعة كلى لمريض بتكلفة 90 ألف درهم

المصدر: دبي - البيان

تكفلت جمعية دار البر بتكاليف زراعة كلى لمصاب بالفشل الكلوي بعد أن عانى من عمليات الغسيل الدوري للكلى وقرر الأطباء ضرورة العملية التي بلغت تكلفتها نحو 90 ألف درهم.

وروى الدكتور هشام الزهراني، نائب رئيس قطاع الخدمة الاجتماعية في جمعية دار البر، قصة مساعدة الأسرة، التي يدعى معيلها (ع. ع. م)، ويبلغ من العمر 41 عاماً، وتتكون الأسرة من الزوجة وثلاثة أبناء، فيما كان الأب يعمل موظفاً في إحدى المؤسسات، لكنه أصيب بفشل في وظائف الكلى، خضع إثره لعمليات الغسيل الدموي الدوري، إلى أن قرر الأطباء إجراء عملية زراعة كلى له، لعدم فاعلية عمليات الغسيل، لكن ظروفه والأوضاع المعيشية تحول دون قدرته على سداد التكلفة الباهظة لعملية زراعة الكلى، ليجد رب الأسرة المريض ملاذه في (دار البر)، التي لجأ إليها طالباً العون والمساعدة.

وارتسمت الابتسامة مجدداً على شفاه أفراد الأسرة، بحسب رواية الزهراني، بفضل الله، ثم بتبرعات المحسنين وجهود «دار البر»، التي تجاوبت مع طلب المساعدة ومعاناة الأسرة، لتنجح بجمع المبلغ المنشود لإجراء العملية الجراحية، الذي بلغ نحو 90 ألف درهم، وهو ما تحقق فعلا، إذ خضع رب الأسرة لزراعة الكلى ما أعاد له صحته.