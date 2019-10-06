«مرور أبوظبي» تكرّم 7 متميّزين

المصدر: أبوظبي - البيان

كرّمت مديرية المرور والدوريات بقطاع العمليات المركزية بشرطة أبوظبي، 7 متميزين من المتعاونين والموظفين العاملين بالمديرية ضمن منهجية الحفز الوظيفي لشرطة أبوظبي وتقديراً لما قاموا به من جهود متميزة أسهمت في توفير السلامة والارتقاء بالعمل.

وقدم العميد محمد ضاحي الحميري مدير المديرية الشهادات التقديرية للشرطي عبد السلام جبر المنصوري من إدارة الدفاع المدني، لمبادرته وتفاعله الإيجابي «على الرغم من أنه كان خارج وظيفته»، وتلبية نداء الواجب وإخماد حريق شب في مركبة بعد حادث تصادم بين مركبتين مؤخراً.

كما كرم اثنين من المتعاونين وهم راشد سعيد الشامسي وخليفة عبيد الظاهري لتقديمهم مقترحاً تطويرياً لخدمة الحجز الذكي للتخفيف من الازدحام بمراكز الخدمة، وتكريم سائق رافعة بمؤسسة الصحراء.