شرطة أبوظبي تعزّز التوعية المرورية لطلاب الجاليات الآسيوية

المصدر: أبوظبي - البيان

نفذت شرطة أبوظبي محاضرات توعوية لـ 800 طالب وطالبة من الجاليات الآسيوية ينتمون إلى المدارس الفلبينية العالمية والهندية الإسلامية والبنغالية في إمارة أبوظبي.

وأوضح الرائد مقبل العامري رئيس قسم شؤون الشرطة المجتمعية بإدارة الشرطة المجتمعية بقطاع أمن المجتمع بشرطة أبوظبي، أن المحاضرات تأتي ضمن استراتيجية شرطة أبوظبي الساعية لتعزيز أمن وأمان المجتمع بكافة فئاته.

وقال إنها ركزت على مجالات التوعية المرورية والأمنية والمجتمعية، ورفع الحس الأمني، وإشراك الطلاب في درء المخاطر عنهم.

وأكد اهتمام شرطة أبوظبي بالوصول إلى كافة شرائح المجتمع بلغتهم الأم، ونشر الثقافة المرورية بينهم، وتعزيز السلوكيات الإيجابية لديهم، ضمن خطة استباقية للحد من السلوكيات السالبة.

واستمع الطلاب إلى شروحات عن عملية تنظيم حركة صعود ونزول إلى الحافلات بالطريقة المثلى، حفاظاً على سلامتهم.