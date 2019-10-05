إعلان النتائج الأولية للفائزين في انتخابات المجلس الوطني

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات الأسماء الأولية للفائزين في المجلس الوطني الاتحادي 2019 في دورته الرابعة، وذلك بعد اختتام مراحل التصويت خارج الدولة في سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية، والتصويت المبكر، واليوم الانتخابي الرئيسي في 5 أكتوبر 2019.

وقالت نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيسة اللجنة الإعلامية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، إن نجاح العملية الانتخابية هو فخر لنا جميعاً في دولة الإمارات ومؤشر على مستوى الثقة المتبادلة بين القيادة والمواطن وعلى مدى الولاء والانتماء الذي أبداه المواطنون من خلال الإقبال على الإدلاء بأصواتهم، بما يؤكد الخطى الثابتة والمدروسة التي تسير بها الدولة نحو تحقيق خططها الاستراتيجية الطموحة لإرساء النموذج الإماراتي المتميز في العمل البرلماني.

واعتبرت أن الإنجاز تحقق بفضل المشاركة الفاعلة من أبناء الوطن الذين عبروا وفي جميع أرجائه عن حبهم له وولائهم لقيادته، وشاركوا في هذا الواجب الوطني ليتركوا بصمة واضحة في مسيرة الارتقاء بالعمل البرلماني في دولة الإمارات، والتي نقف اليوم جميعاً أمام فصل جديد من فصول تميزها وريادتها.

وأضافت: "إن المشاركة الفاعلة التي شهدناها في هذا الاستحقاق الانتخابي الرابع، هي دليل على الوعي الكبير بقضايا الوطن ومؤشر على إدراك مكانة المجلس الوطني الاتحادي، والدور الكبير الذي يقوم به أعضاؤه منذ تأسيسه وحتى اليوم".

دعم لامحدود

وأكدت أن هذا الإنجاز ما كان ليتحقق لولا الدعم اللامحدود من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، الذي أطلق برنامج التمكين السياسي عام 2005، وخطّ المسار لأولى دورات انتخابات المجلس الوطني الاتحادي حتى توالت فصولاً من الإنجازات لتصل إلى دورتها الحالية الرابعة.

وقالت: "في هذا اليوم نغتنم الفرصة لنرفع أسمى آيات الشكر والتقدير لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، ولصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، وأخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولأصحاب السمو حكّام الإمارات، على دعمهم المتواصل واللامحدود لبرنامج التمكين السياسي لصاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله".

وشكرت الكعبي دواوين حكام الإمارات ووزارة شؤون الرئاسة والأمانة العامة لشؤون مجلس الوزراء ووزارة الخارجية والتعاون الدولي ووزارة الداخلية وهيئة الإمارات للهوية وكل الشركاء الاستراتيجيين والجهات الداعمة للعملية الانتخابية الذين لم يترددوا في توظيف كل الموارد والإمكانات المتاحة لتسهيل وإنجاح العملية الانتخابية.

ويأتي إعلان النتائج بعد عمليات تصويت خارج الدولة وعمليات تصويت مبكر واليوم الانتخابي الرئيسي، حيث بلغ مجموع الأصوات على مستوى الدولة ْ117,592 صوت وبنسبة 34,81 % من عدد أعضاء الهيئات الانتخابية.

وتم بعدها وفقاً لقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة (حفظه الله) رقم (1) لسنة 2019 الخاص برفع نسبة تمثيل المرأة في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50% .. إعلان أسماء الفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 حسب كل إمارة والتي أتت على النحو التالي:

الفائزون من إمارة أبوظبي

1-سهيل نخيرة سهيل العفاري

2- خلفان راشد النايلي الشامسي

3- ناعمة عبد الرحمن محمد المنصوري

4- موزة محمد مسلم العامري

الفائزون من إمارة دبي

1-حمد أحمد سلطان الرحومي

2- أسامة أحمد عبد الله الشعفار

3- مريم ماجد خلفان بن ثنية

4- سارة محمد أمين فلكناز

الفائزون من إمارة الشارقة

1- حميد علي العبار الشامسي

2- عدنان حمد محمد الحمادي

3- عبيد خلفان عبيد الغول

الفائزون من إمارة عجمان

1- أحمد حمد ابوشهاب السويدي

2- هند حميد بن هندي العليلي

الفائزون من إمارة ام القيوين

1-محمد عيسى عبيد الكشف

2- عذراء حسن حميد بن ركاض

الفائزون من إمارة رأس الخيمة

1-يوسف عبد الله البطران الشحي

2- سعيد راشد عبد الله العابدي

3- أحمد عبد الله محمد الشحي

الفائزون من إمارة الفجيرة

1-محمد أحمد محمد اليماحي

2- صابرين حسن سعيد اليماحي

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أن النتائج التي صدرت اليوم (5 أكتوبر 2019) تعتبر نتائج أولية، حيث سيتم اعتباراً من يوم غد 6 أكتوبر 2019 فتح باب الطعون في نتائج الفرز لمدة يومين، ليتم إعلان النتائج النهائية يوم 13 أكتوبر الجاري بحسب الجدول الزمني لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.

العمل كفريق واحد ركيزة أساسية للنجاح والتميز

بدوره أكد سعادة طارق هلال لوتاه، وكيل وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيس لجنة إدارة الانتخابات، أن النجاح في هذا الاستحقاق الانتخابي تحقق بفضل تضافر الجهود من كافة الجهات المعنية، أفراداً ومؤسسات، والذين حرصوا على العمل يداً واحدة لتنظيم عملية انتخابية على النحو الأمثل ووفق أعلى معايير الدقة والنزاهة والشفافية".

وقال سعادته: "العمل كفريق واحد في هذا الاستحقاق الوطني كان وسيبقى الركيزة الأساسية لمواصلة النجاح والتميّز في تجربتنا الانتخابية القائمة على التوظيف الأمثل لكافة الإمكانات لتنفيذ عملية انتخابية ترقى إلى تطلعات قيادة دولة الإمارات وشعب الإمارات الذي يسعى دائماً لتحقيق المراكز الأولى في جميع المجالات".

وأضاف سعادته: "اليوم تسجل انتخابات المجلس الوطني الاتحادي نجاحاً جديداً يضاف إلى التجارب الانتخابية الثلاث الماضية على طريق تعزيز المشاركة السياسية وهو ما تجسد من خلال المشاركة الفاعلة من الناخبين في التصويت للمرشحين لعضوية المجلس الوطني الاتحادي الذين عبروا عن حس وطني عال ووعي كبير بالدور المميز للمجلس الوطني الاتحادي ولأعضائه".

وتوجّه سعادته في كلمته بالشكر إلى لجان الإمارات ممثلة برؤسائها وأعضائها وكافة فرق العمل في جميع المراكز الانتخابية والذين كان لهم الفضل في تسهيل عملية التصويت على المواطنين.

كما توجّه بالشكر للمتطوعين الشباب الذين بلغ عددهم في هذه الدورة أكثر من 1170 متطوعاً توزعوا على مختلف مناطق الدولة واستطاعوا مساندة فرق العمل في مختلف مهامها واكتسبوا في الوقت نفسه خبرات شخصية وعملية نوعية لا يقدمها إلّا حدث وطني بهذا الحجم.

كما شكر الناخبين من أعضاء الهيئات الانتخابية في كل إمارات الدولة والذين شكلوا القلب النابض لهذه العملية الانتخابية بحرصهم على المشاركة في الانتخابات والحضور إلى مراكز الاقتراع والإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الوطني بامتياز.

وأثنى سعادته على الدور الوطني للمرشحات والمرشحين الذين أخذوا على عاتقهم مسؤولية الترشح لتمثيل قضايا الوطن والمواطن تحت قبة المجلس الوطني الاتحادي، وتعزيز دوره التشريعي الذي يتكامل مع دور السلطة التنفيذية، عارضين برامجهم على أعضاء الهيئات الانتخابية في مختلف أنحاء الدولة.

كما خصّ سعادته بالشكر كل وسائل الإعلام التي كانت الداعم الأكبر للّجنة الوطنية للانتخابات في الوصول إلى جميع شرائح المجتمع وتعزيز وعيهم بالعملية الانتخابية، مثنياً على دور الإعلام كشريك استراتيجي في نجاح الاستحقاق الوطني وتعزيز مكتسبات الدولة في مجال التنمية السياسية والشاملة.

وبلغ عدد المصوتين في كل إمارة على النحو التالي: إمارة أبوظبي: 35,790 صوت، إمارة دبي: 12,891 صوت، إمارة الشارقة: 22,451 صوت، إمارة عجمان: 4393 صوت، إمارة أم القيوين: 3778 صوت، إمارة رأس الخيمة: 22172 صوت، إمارة الفجيرة: 16,117 صوت.

وشهدت المراكز الانتخابية الخمس التالية: مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك)، مركز إكسبو رأس الخيمة، مركز العين للمؤتمرات – الخبيصي، مركز الفجيرة للمعارض، نادي الشارقة للشطرنج والثقافة أعلى نسبة إقبال على التصويت خلال مراحل العملية الانتخابية.

وكانت الدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي شهدت ارتفاعاً في أعداد أعضاء الهيئات الانتخابية لتصل إلى أكثر من 337 ألف ناخب، فيما شكّل الشباب أكثر من 61 بالمائة من إجمالي عدد الهيئات الانتخابية في كافة أنحاء الدولة.

وكانت المحطة الأبرز في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برفع نسبة تمثيل المرأة الإماراتية في المجلس الوطني الاتحادي إلى 50 بالمئة، انطلاقاً من سعي دولة الإمارات المستمر لتمكين المرأة الإماراتية في مختلف المجالات، والتي شكلت في هذه الدورة وبعد هذا القرار السامي حضوراً كبيراً عزز المكانة الريادية لدولة الإمارات في تمكين المرأة.

وتم تخصيص 39 مركزاً انتخابياً مجهزة بالكامل لاستقبال الناخبين في مختلف أنحاء الدولة، فيما تم التنسيق مع وزارة الخارجية والتعاون الدولي لفتح مراكز انتخابية في البعثات الدبلوماسية لدولة الإمارات المنتشرة في مختلف دول العالم لتمكين المواطنين المتواجدين خارج الدولة من الإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الانتخابي والمشاركة في الاستحقاق الوطني.

يشار إلى أن وزارة الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي وبوصفها الأمانة العامة للجنة الوطنية للانتخابات تعمل مع لجنة إدارة الانتخابات على تنظيم جميع جوانب العملية الانتخابية الخاصة بالدورة الرابعة من انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.