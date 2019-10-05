تعرف على الفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019

التاريخ:

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات الأسماء الأولية للفائزين في المجلس الوطني الاتحادي 2019 في دورته الرابعة، وذلك بعد اختتام مراحل التصويت خارج الدولة في سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية، والتصويت المبكر، واليوم الانتخابي الرئيسي في 5 أكتوبر 2019 .

تالياً أسماء وصور الفائزين في مختلف الإمارات الدولة وعدد الأصوات التي حصل عليها كلا منهم.

أبوظبي


سهيل نخيرة سهيل العفاري
رقم المرشح : 142
عدد الأصوات: 2624 صوتاً



خلفان راشد النايلي الشامسي
رقم المرشح: 165
عدد الأصوات: 2495 صوتاً

ناعمة عبد الرحمن محمد المنصوري
رقم المرشح: 290
عدد الأصوات 444 صوتاً

موزة محمد مسلم العامري
رقم المرشح: 263
عدد الأصوات: 370 صوتاً

دبي


حمد أحمد سلطان الرحومي
رقم المرشح: 382
عدد الأصوات: 1517 صوتاً



أسامة أحمد عبد الله الشعفار
رقم المرشح : 301
عدد الأصوات 1032 صوتاً



مريم ماجد خلفان بن ثنية
رقم المرشح: 367
عدد الأصوات: 374 صوتاً



سارة محمد أمين فلكناز
رقم المرشح:334
عدد الأصوات:333 صوتاً

الشارقة


حميد علي العبار الشامسي
رقم المرشح: 450
عدد الأصوات: 1227 صوتاً



عدنان حمد محمد الحمادي
رقم المرشح: 476
عدد الأصوات: 985 صوتاً



عبيد خلفان عبيد الغول
رقم المرشح: 426
عدد الأصوات: 947 صوتاً

رأس الخيمة


يوسف عبد الله بطران الشحي
رقم المرشح: 842
عدد الأصوات: 2569 صوتاً

سعيد راشد عبد الله العابدي
رقم المرشح: 814
عدد الأصوات: 1649 صوتاً



أحمد عبد الله محمد الشحي
رقم المرشح: 891
عدد الأصوات: 1501 صوت

عجمان


أحمد حمد بوشهاب السويدي
رقم المرشح: 617
عدد الأصوات:660 صوتاً

هند حميد بن هندي العليلي
رقم المرشح: 692
عدد الأصوات: 114 صوتاً

أم القيوين


محمد عيسى عبيد الكشف
رقم المرشح: 739
عدد الأصوات: 919 صوتاً

عذراء حسن حميد بن ركاض
رقم المرشح: 717
عدد الأصوات: 270 صوتاً

الفجيرة


محمد أحمد محمد اليماحي
رقم المرشح:931
عدد الأصوات: 2160

صابرين حسن سعيد اليماحي
رقم المرشح: 969
عدد الأصوات: 955 صوتاً

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