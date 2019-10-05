تعرف على الفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات الأسماء الأولية للفائزين في المجلس الوطني الاتحادي 2019 في دورته الرابعة، وذلك بعد اختتام مراحل التصويت خارج الدولة في سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية، والتصويت المبكر، واليوم الانتخابي الرئيسي في 5 أكتوبر 2019 .

تالياً أسماء وصور الفائزين في مختلف الإمارات الدولة وعدد الأصوات التي حصل عليها كلا منهم.

أبوظبي



سهيل نخيرة سهيل العفاري

رقم المرشح : 142

عدد الأصوات: 2624 صوتاً





خلفان راشد النايلي الشامسي

رقم المرشح: 165

عدد الأصوات: 2495 صوتاً



ناعمة عبد الرحمن محمد المنصوري

رقم المرشح: 290

عدد الأصوات 444 صوتاً



موزة محمد مسلم العامري

رقم المرشح: 263

عدد الأصوات: 370 صوتاً



دبي



حمد أحمد سلطان الرحومي

رقم المرشح: 382

عدد الأصوات: 1517 صوتاً





أسامة أحمد عبد الله الشعفار

رقم المرشح : 301

عدد الأصوات 1032 صوتاً





مريم ماجد خلفان بن ثنية

رقم المرشح: 367

عدد الأصوات: 374 صوتاً





سارة محمد أمين فلكناز

رقم المرشح:334

عدد الأصوات:333 صوتاً



الشارقة



حميد علي العبار الشامسي

رقم المرشح: 450

عدد الأصوات: 1227 صوتاً





عدنان حمد محمد الحمادي

رقم المرشح: 476

عدد الأصوات: 985 صوتاً





عبيد خلفان عبيد الغول

رقم المرشح: 426

عدد الأصوات: 947 صوتاً



رأس الخيمة



يوسف عبد الله بطران الشحي

رقم المرشح: 842

عدد الأصوات: 2569 صوتاً



سعيد راشد عبد الله العابدي

رقم المرشح: 814

عدد الأصوات: 1649 صوتاً





أحمد عبد الله محمد الشحي

رقم المرشح: 891

عدد الأصوات: 1501 صوت



عجمان



أحمد حمد بوشهاب السويدي

رقم المرشح: 617

عدد الأصوات:660 صوتاً



هند حميد بن هندي العليلي

رقم المرشح: 692

عدد الأصوات: 114 صوتاً



أم القيوين



محمد عيسى عبيد الكشف

رقم المرشح: 739

عدد الأصوات: 919 صوتاً



عذراء حسن حميد بن ركاض

رقم المرشح: 717

عدد الأصوات: 270 صوتاً



الفجيرة



محمد أحمد محمد اليماحي

رقم المرشح:931

عدد الأصوات: 2160



صابرين حسن سعيد اليماحي

رقم المرشح: 969

عدد الأصوات: 955 صوتاً