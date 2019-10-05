تعرف على الفائزين في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات الأسماء الأولية للفائزين في المجلس الوطني الاتحادي 2019 في دورته الرابعة، وذلك بعد اختتام مراحل التصويت خارج الدولة في سفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية، والتصويت المبكر، واليوم الانتخابي الرئيسي في 5 أكتوبر 2019 .
تالياً أسماء وصور الفائزين في مختلف الإمارات الدولة وعدد الأصوات التي حصل عليها كلا منهم.
أبوظبي
سهيل نخيرة سهيل العفاري
رقم المرشح : 142
عدد الأصوات: 2624 صوتاً
خلفان راشد النايلي الشامسي
رقم المرشح: 165
عدد الأصوات: 2495 صوتاً
ناعمة عبد الرحمن محمد المنصوري
رقم المرشح: 290
عدد الأصوات 444 صوتاً
موزة محمد مسلم العامري
رقم المرشح: 263
عدد الأصوات: 370 صوتاً
دبي
حمد أحمد سلطان الرحومي
رقم المرشح: 382
عدد الأصوات: 1517 صوتاً
أسامة أحمد عبد الله الشعفار
رقم المرشح : 301
عدد الأصوات 1032 صوتاً
مريم ماجد خلفان بن ثنية
رقم المرشح: 367
عدد الأصوات: 374 صوتاً
سارة محمد أمين فلكناز
رقم المرشح:334
عدد الأصوات:333 صوتاً
الشارقة
حميد علي العبار الشامسي
رقم المرشح: 450
عدد الأصوات: 1227 صوتاً
عدنان حمد محمد الحمادي
رقم المرشح: 476
عدد الأصوات: 985 صوتاً
عبيد خلفان عبيد الغول
رقم المرشح: 426
عدد الأصوات: 947 صوتاً
رأس الخيمة
يوسف عبد الله بطران الشحي
رقم المرشح: 842
عدد الأصوات: 2569 صوتاً
سعيد راشد عبد الله العابدي
رقم المرشح: 814
عدد الأصوات: 1649 صوتاً
أحمد عبد الله محمد الشحي
رقم المرشح: 891
عدد الأصوات: 1501 صوت
عجمان
أحمد حمد بوشهاب السويدي
رقم المرشح: 617
عدد الأصوات:660 صوتاً
هند حميد بن هندي العليلي
رقم المرشح: 692
عدد الأصوات: 114 صوتاً
أم القيوين
محمد عيسى عبيد الكشف
رقم المرشح: 739
عدد الأصوات: 919 صوتاً
عذراء حسن حميد بن ركاض
رقم المرشح: 717
عدد الأصوات: 270 صوتاً
الفجيرة
محمد أحمد محمد اليماحي
رقم المرشح:931
عدد الأصوات: 2160
صابرين حسن سعيد اليماحي
رقم المرشح: 969
عدد الأصوات: 955 صوتاً