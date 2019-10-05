أسماء الفائزات في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019

المصدر:
  • البيان الإلكتروني
التاريخ:

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات اليوم السبت أسماء الفائزات في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019  حيث فازت كل من:

ناعمة المنصوري

موزة محمد مسلم العامري

مريم بن ثنية

سارة فلكناز

هند حميد بن هندي العليلي

عذراء حسن حميد بن ركاض

 صابرين حسن سعيد اليماحي

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