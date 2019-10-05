المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات اليوم السبت أسماء الفائزات في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 حيث فازت كل من:

ناعمة المنصوري

موزة محمد مسلم العامري

مريم بن ثنية

سارة فلكناز

هند حميد بن هندي العليلي

عذراء حسن حميد بن ركاض

صابرين حسن سعيد اليماحي

بدموع الفرح.. مريم بن ثنية تقول لـ #البيان إن فوزها بعضوية المجلس الوطني الاتحادي عن #دبي هي بداية المشوار لخدمة الوطن وما وصلت له اليوم هو بتوفيق الله عز وجل ودعم العائلة. #صوتك_ثقة_وطن @uaeelection #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/iloyAPi1Ug — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 5, 2019

لحظات من الفرح تغمر المترشحة لـ #انتخابات_المجلس_الوطني مريم بن ثنية عقب فوزها بعضوية المجلس الوطني الاتحادي عن إمارة دبي. @uaeelection #صوتك_ثقة_وطن #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/EWtfz1jr3z — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 5, 2019