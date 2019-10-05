حمد الشرقي يتفقد سير العملية الانتخابية في الفجيرة

المصدر: وام

فقد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة مساء اليوم مقر المركز الانتخابي الرئيسي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي في أرض المعارض بالإمارة.

كان في استقبال سموه اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي رئيس لجنة إمارة الفجيرة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي و أعضاء اللجنة.

و اطلع سموه على سير العملية الانتخابية للمجلس الوطني الاتحادي 2019، وآلية التصويت واستكمال الناخبين إجراءاتهم بكل يسر وسهولة وفق العملية المعتمدة مثمنا جهود المنظمين واللجنة الوطنية للانتخابات ومساهمتهم في هذا العمل الوطني.

و أشاد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي بالأجواء الإيجابية لسير الانتخابات بما يعزز دوره الفاعل داخل مؤسسات الدولة ويدعم مكانة وريادة الإمارات بين شعوب العالم، مؤكدا ضرورة اختيار الناخبين ممثليهم وتصويتهم، لمن يرونه الأقدر على تمثيلهم ونقل صوتهم.

و نوه سموه بالنموذج البرلماني المتميز لدولة الإمارات و الذي يتناسب و خصوصية المجتمع الإماراتي و يواكب السياسية الرسمية للدولة، ويرسخ علاقات الأخوة و التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة .

رافق سموه خلال الجولة عدد من المسؤولين في الدوائر الحكومية في الإمارة.