إقبال كبير على انتخابات المجلس الوطني في الفجيرة

المصدر: وام

انطلقت عملية التصويت في اليوم الرئيسي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 في مراكز الانتخاب في إمارة الفجيرة الموزعة على أرجاء الإمارة والتي جهزت بكافة الامكانات التي تسهل عملية الاقتراع.

وأكدت لجنة الفجيرة لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي أن عملية التصويت بدأت في تمام الساعة الثامنة صباحا وتنتهي في تمام الساعة الثامنة مساء حيث يتم بعد الانتهاء من عمليات التصويت إغلاق المراكز وإعلان النتائج والقائمة الأولية للفائزين في المركز الانتخابي الرئيسي في الامارة.

وشهدت قاعات الانتخاب في مركز إكسبو الفجيرة مشاركة كبيرة من مختلف الفئات في عملية التصويت.

وكانت لجنة إمارة الفجيرة أنهت بنجاح مرحلة التصويت المبكر لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 والتي استمرت لمدة ثلاثة أيام حيث شهدت أيام التصويت المبكر مشاركة فعالة من أعضاء الهيئة الانتخابية في الامارة.