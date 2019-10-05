لجنة عجمان.. انتخابات "المجلس الوطني" جرت بنجاح متميز

المصدر: وام

أكد راشد عبدالرحمن بن جبران السويدي رئيس لجنة إمارة عجمان لانتخابات المجلس الوطني أن عملية التصويت في اليوم الرئيسي للانتخابات جرت بنجاح متميز بكل المقاييس من حيث مستوى المشاركة من جميع الفئات وكذلك من خلال السلاسة الكبيرة في عملية الإدلاء بالأصوات.

وقال في تصريحات صحفية في مركز انتخابات المجلس الوطني بجامعة عجمان إن القائمين على انتخابات المجلس الوطني بذلوا جهودا كبيرة في سبيل إنجاح هذا الحدث الاستثنائي من خلال توفير البنية التقنية المتطورة وتدريب الكادر الوطني على استقبال الناخبين بطريقة سلسة وتوجيههم نحو الاستخدام الصحيح لاجراء التصويت بشكل ناجح.

وأضاف السويدي أن الأيام الثلاثة الأولى من التصويت المبكر شهدت اقبالا كثيفا واليوم نرى استمرارا لتدفق الناخبين ما يدل على الوعي الكبير الذي يتمتع به المواطن الإماراتي واحساسه بأهمية دور المجلس الوطني الاتحادي.

وأشار السويدي إلى التغيرات النوعية التي شهدتها انتخابات الدورة الرابعة وأبرزها على الإطلاق قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برفع تمثيل المرأة في المجلس إلى 50 في المئة، ما كان له أثر كبير في تحقيق المشاركة الكثيفة في الانتخابات.

وأكد أن نجاح الانتخابات جسدت مسيرة التمكين السياسي التي أطلقها صاحب السمو رئيس الدولة "حفظه الله" في العام 2005.

وشدد على أن مستوى مشاركة النساء والشباب كان كبيرا ، وقال "بالطبع ما كان هذا الأمر ليتحقق لولا وعي الجميع للأهمية التي يمثلها الحدث الانتخابي للدولة".

وعن مستوى التنسيق بين اللجنة والجهات المعنية في الإمارة، أكد رئيس لجنة إمارة عجمان أن التنسيق كان ممتازا وهو أحد أسباب نجاح العملية الانتخابية ، كما شكل التعاون الدائم مع اللجنة الوطنية للانتخابات عاملا مهما في تذليل كل الصعوبات.

وذكر أن فريق العمل أثبت خلال المراحل كلها كفاءة كبيرة وقدرة فائقة ومرونة في التعامل مع أي مستجد، وهذا ما لمسناه من ردود فعل المرشحين والناخبين على حد سواء".

ولفت إلى أن المتطوعين جزء محوري من النجاح ومشاركتهم كانت حاسمة في الوصول إلى هذه النتيجة، وأظهروا حماسا كبيرا في العمل ووعيا متميزا في كيفية التعامل وخدمة الحدث الوطني بأفضل صورة.

كما أكد أن لجنة عجمان لم تواجه أية مشاكل أو صعوبات أو ملاحظات سواء في مركز الانتخاب الرئيسي في جامعة عجمان أو في مركز سند في مصفوت.