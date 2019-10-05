تمديد فترة الاقتراع في كافة المراكز الانتخابية حتى التاسعة مساء

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت اللجنة الوطنية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 عن تمديد فترة التصويت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي لمدة ساعة إضافية حتى الساعة التاسعة من مساء يوم السبت 5 أكتوبر 2019 في جميع المراكز الانتخابية في مختلف أنحاء الدولة، وذلك لإعطاء الفرصة لأكبر شريحة ممكنة من الناخبين للإدلاء بأصواتهم بعد أن لاحظت اللجنة إقبالاً منهم في الساعات الأخيرة من اليوم الانتخابي.

وبينت اللجنة أنه بعد الانتهاء من عملية التصويت، سيتم فك الشيفرة الخاصة بالنظام الإلكتروني في المركز الانتخابي الرئيسي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك) لتظهر النتائج لجميع المرشحين في كافة أنحاء الدولة على الشاشات الرئيسية في المركز، وليتم بعدها الإعلان رسمياً عن النتائج الأولية للفائزين بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي.