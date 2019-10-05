أسماء الفائزين بانتخابات "المجلس الوطني" 2019

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات اليوم السبت النتائج الأولية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، وجاءت النتائج كالتالي:

أبوظبي

سهيل نخيرة سهيل العفاري

خلفان راشد النايلي الشامسي

ناعمة عبد الرحمن محمد المنصوري

موزة محمد مسلم العامري

دبي

حمد أحمد سلطان الرحومي

أسامة أحمد عبد الله الشعفار

مريم ماجد خلفانبن ثنية

سارة محمد أمين فلكناز

الشارقة

حميد علي الشامسي

عدنان حمد الحمادي

عبيد خلفان الغول

رأس الخيمة

يوسف عبد الله بطران الشحي

سعيد راشد عبد الله العابدي

أحمد عبد الله محمد الشحي

عجمان

أحمد حمد بوشهاب السويدي

هند حميد بن هندي العليلي

أم القيوين

محمد عيسى عبيد الكشف

عذراء حسن حميد بن ركاض

الفجيرة

محمد أحمد محمد اليماحي

صابرين حسن سعيد اليماحي

وكان عملية التصويت في اليوم الرئيسي لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 انطلقت اليوم " السبت " في 39 مركزاً انتخابيا، وسط حضور كبير من الناخبين.

وشهدت الدورة الحالية العدد الأكبر من الناخبين تاريخيا بوجود قوائم الهيئات الانتخابية والتي تضم 337738 عضواً بزيادة 50.58 في المائة مقارنة مع قوائم الهيئات الانتخابية للعام 2015.

وسطر الناخبون مع إقبالهم اللافت على المشاركة في الانتخابات قصة نجاح جديدة في مسيرة التمكين السياسي وعكسوا بتوافدهم على صناديق الاقتراع لاختيار أعضاء المجلس التزامهم بمسؤولياتهم الوطنية في هذا الاستحقاق الوطني الهام.