سبعيني أسعد الناخبين والمتطوعين بشعره: التصويت مشاركة في صنع القرار

شارك السبعيني سلطان الهلال من كبار المواطنين في اليوم الأخير للتصويت، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات تعد مسؤولية وأمانة وطنية ، موضحًا أن التصويت لابد أن يكون لشخص لديه برنامج انتخابي يحاكي قضايا الوطن والمواطن وأن يكون قادراً على ايصال هموم المواطن والمحاولة لإيجاد حلول لها عن طريق القرارات والتشريعات.
وحرص الهلال على الحضور الى المركز الانتخابي في ندوه الثقافة والعلوم في الساعات الاولى من صباح اليوم الأخير ، ودخل الى المركز بعبارات الشعر و الكلمات الإماراتية التراثية وجذب الانتباه بشكل لافت ما أسعد الناخبين المتواجدين في المركز والمتطوعين.
سبعيني دخل بأبيات من الشعر : التصويت مشاركة في صنع القرارhttps://t.co/XhYx9zTUkG#صوتك_ثقة_وطن#انتخابات_المجلس_الوطني#انتخابات_المجلس_الوطني_الاتحادي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/LFme7toU4m— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 5, 2019
وقال الهلال انه حرص على الحضور لاختيار مرشحه بمفرده من دون دعوة من أحد، واعتبر وجوده في الانتخابات يساند المرشحين الذين هم يمثلون لسان حال المواطن، ويساهم في تشجيع الشباب على أن يشاركوا في الانتخابات وأن يكون لهم صوت من الصغر حتى الكبر.
وأكد أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي تأتي في ظل إيمان القيادة الرشيدة بأهمية تمكين المواطن في جميع المجالات، وفي مقدمتها التمكين السياسي الذي يعتبر ذا أولوية وأهمية في تأهيل المواطن الإماراتي للمشاركة الفعالة في عملية صنع القرار.
سبعيني أسعد الناخبين والمتطوعين بشعره: المشاركة في الانتخابات مسؤولية وأمانة وطنيةhttps://t.co/XhYx9zCjt8 #صوتك_ثقة_وطن#انتخابات_المجلس_الوطني#انتخابات_المجلس_الوطني_الاتحادي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/CZKikGZ18c— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 5, 2019