سبعيني أسعد الناخبين والمتطوعين بشعره: التصويت مشاركة في صنع القرار

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

شارك السبعيني سلطان الهلال من كبار المواطنين في اليوم الأخير للتصويت، مؤكدًا أن المشاركة في الانتخابات تعد مسؤولية وأمانة وطنية ، موضحًا أن التصويت لابد أن يكون لشخص لديه برنامج انتخابي يحاكي قضايا الوطن والمواطن وأن يكون قادراً على ايصال هموم المواطن والمحاولة لإيجاد حلول لها عن طريق القرارات والتشريعات.

وحرص الهلال على الحضور الى المركز الانتخابي في ندوه الثقافة والعلوم في الساعات الاولى من صباح اليوم الأخير ، ودخل الى المركز بعبارات الشعر و الكلمات الإماراتية التراثية وجذب الانتباه بشكل لافت ما أسعد الناخبين المتواجدين في المركز والمتطوعين.

وقال الهلال انه حرص على الحضور لاختيار مرشحه بمفرده من دون دعوة من أحد، واعتبر وجوده في الانتخابات يساند المرشحين الذين هم يمثلون لسان حال المواطن، ويساهم في تشجيع الشباب على أن يشاركوا في الانتخابات وأن يكون لهم صوت من الصغر حتى الكبر.

وأكد أن انتخابات المجلس الوطني الاتحادي تأتي في ظل إيمان القيادة الرشيدة بأهمية تمكين المواطن في جميع المجالات، وفي مقدمتها التمكين السياسي الذي يعتبر ذا أولوية وأهمية في تأهيل المواطن الإماراتي للمشاركة الفعالة في عملية صنع القرار.