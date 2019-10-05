الوطنية للانتخابات: إعلان نتائج الفرز الأولية وأسماء الفائزين 8 مساء

المصدر: ابوظبي – البيان :

أكدت اللجنة الوطنية للانتخابات إعلان نتائج الفرز الأولية وأسماء الفائزين عقب إغلاق جميع المراكز الانتخابية عند الثامنة مساء ، من مركز أبوظبي الوطني للمعارض "أدنيك" ، مشيرة الى أن معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة الثقافة وتنمية المعرفة، عضو اللجنة الوطنية للانتخابات، رئيسة اللجنة الإعلامية سوف تعلن عن القائمة الأولية للفائزين وفق قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" إضافة إلى الإعلان عن مجموعة من الإحصاءات الخاصة بالعملية الانتخابية.

ودعت اللجنة الوطنية للانتخابات أعضاء الهيئات الانتخابية للتوجه للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في هذا الاستحقاق الوطني لاختيار ممثليهم من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي القادرين على نقل قضاياهم وتطلعاتهم لمناقشتها تحت قبة المجلس.