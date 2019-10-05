مذكرة تعاون بين "إسعاد شرطة دبي" و "ميدان"

وقعت لجنة إسعاد في شرطة دبي، مذكرة تعاون مع مجموعة "ميدان" الاستثمارية، يتم بموجبها منح موظفي "ميدان" بطاقة إسعاد، والتي تتضمن عروضا وخصومات ومزايا من القطاعين الحكومي والخاص.

وقع المذكرة من جانب شرطة دبي، العميد محمد راشد بن صريع المهيري نائب مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية لشؤون الإدارة والرقابة، فيما وقعها من جانب المجموعة، السيد محمد عبد الناصر الخياط، نائب الرئيس للشؤون الخارجية والمنطقة الحرة، بحضور السيدة منى العامري، رئيس لجنة بطاقة "إسعاد"، ونائبها المقدم مسعود الحمادي، وعدد من الموظفين من كلا الجانبين.

وقال العميد بن صريع إن بطاقة إسعاد تأتي ثمرة لتوجيهات ومتابعة سعادة اللواء عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، بتحقيق السعادة للموظفين، وترسيخ مفهوم السعادة لديهم، إيمانا بأن سعادة الموظف ستنعكس على أدائه الوظيفي وإنتاجيته، وعلى سعادة الجمهور الخارجي أيضا.

بدوره، توجه السيد محمد الخياط بالشكر إلى شرطة دبي ولجنة إسعاد على جهودهم المستمرة لإسعاد الموظفين على مستوى الدولة، مؤكدا أن هذا التعاون من شأنه أن يترك أثرا إيجابيا بالغا على الموظفين، نظرا لشمولية العروض وتضمنها مختلف القطاعات الحياتية، إلى جانب سهولة الوصول لتلك العروض عن طريق الموقع الالكتروني والتطبيق الذكي لإسعاد.

بدورها، قالت السيدة منى العامري، إن البطاقة شكّلت نقلة نوعية وأساسية في سعي شرطة دبي لإسعاد موظفيها، لاسيما وأن البطاقة تشمل الموظف وأقاربه من الدرجة الأولى ممثلين بالزوج والزوجة والأب والأم والأبناء، وأنهم مستمرون في استقطاب أفضل العروض من مختلف الجهات خاصة تلك التي يحرص الموظفون على التعامل معها، والحصول على خصومات جيدة تحقق لهم السعادة والرضا.