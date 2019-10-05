تنبيه مهم من القوات المسلحة حول " حصن الاتحاد 6 " برأس الخيمة

المصدر: البيان الإلكتروني

أصدرت القوات المسلحة بدولة الإمارات العربية المتحدة ، بياناً مهماً للجمهور، حول فعاليات "حصن الاتحاد 6 " والتي ستجرى في منطقة الحمراء بإماراة رأس الخيمة .

ونبهت القوات المسلحة الجمهور الكريم إلى توقع الأصوات العالية في منطقة الحمرا بإمارة رأس الخيمة نظراً لاستعدادات عرض (حصن الاتحاد 6) والصادرة عن حركة طائرات الهليكوبتر والطائرات المقاتلة وناقلات الجند المدرعة والزوارق الهجومية السريعة، وذلك مع بدء التحضيرات للعرض العسكري المزمع إقامته في الأول من نوفمبر في منطقة الحمرا بإمارة رأس الخيمة.

وتنبه القوات المسلحة المواطنين والمقيمين إلى حظر الاقتراب والتصوير لمنطقة تنفيذ عروض "حصن الاتحاد 6" وتنوه الصيادين و القوارب والسفن بعدم الاقتراب للواجهة البحرية في منطقة الحمرا المقابلة لمنطقة العرض حرصاً منها على سلامة الجميع .