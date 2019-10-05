تغطية مباشرة للعرس الانتخابي في الإمارات..تابعونا

توجه الناخبون أعضاء الهيئات الانتخابية منذ الصباح الباكر إلى مراكز الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجلس الوطني الاتحادي في اليوم الرئيس للانتخابات، حيث تم تجهيز 39 مركزاً انتخابياً تتوزع في جميع مناطق الدولة، وفق أفضل المعايير، وبما يضمن أعلى معايير الدقة والشفافية وتنقل البيان تغطية حية مباشرة من مراكز الاقتراع بإمارات الدولة المختلفة.

وانطلقت عمليات التصويت في تمام الساعة 8 صباحاً وتستمر حتى الساعة 8 مساء وعلى مدى 12 ساعة، وذلك لتمكين الناخبين من الذين لم يصوتوا خارج الدولة أو في فترة التصويت المبكر من المشاركة بفاعلية في هذا الواجب الوطني، حيث سيتم بعد إغلاق المراكز إعلان نتائج الفرز الأولية لعمليات التصويت، وإعلان القائمة الأولية للفائزين.

وأكدت اللجنة الوطنية للانتخابات أنها ربطت عملية التصويت عبر النظام الإلكتروني، بإلزامية تفعيل بطاقة الهوية لدى مكاتب التحقق من الناخبين الموجودة داخل المقار الانتخابية.

وذلك في إطار حزمة آليات أقرتها وفق أفضل المعايير، تحقيقاً للشفافية والنزاهة ودقة العملية الانتخابية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء سيمنع أية مخالفات أو محاولات جمع الناخب لعدد من بطاقات هويات الناخبين واستخدامها في عملية التصويت بالنيابة عنهم.

من إمارة #دبي ومن جميع إمارات الدولة توفر لكم #البيان تغطية شاملة ومباشرة لفعاليات يوم التصويت الرئيسي لـ #انتخابات_المجلس_الوطني التي تنطلق الآن

تابعونا..#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/KDEFMJUzNI — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 5, 2019

بدء وصول الناخبين لمركز الخوانيج للإدلاء بأصواتهم في #انتخابات_المجلس_الوطني بدورتها الرابعة وحضور جيد في اللحظات الأولى قبل فتح باب الاقتراع.

@uaeelection #الإمارات_تنتخب #صوتك_ثقة_وطن #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/cRhVEZVhKH — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 5, 2019

#صباح_الخير نستهله بنقل مباشر من مركز دبي التجاري العالمي حيث انطلق العرس الانتخابي الكبير في يومه الرئيسي#انتخابات_المجلس_الوطني https://t.co/2YwKRWJ8aY — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 5, 2019

استعداد تام للمتطوعين والمنظمين في لجنة #دبي للانتخابات بمقرها في مركز دبي التجاري العالمي لاستقبال الناخبين في يوم التصويت الرئيسي #انتخابات_المجلس_الوطني pic.twitter.com/Izd6x4Ia0f — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 5, 2019

أحمد ثاني المطروشي أول ناخب أدلى بصوته في #انتخابات_المجلس_الوطني بمركز الخوانيج بدبي، ويقول بأنه حرص على الحضور مبكراً للاقتراع قبل توجهه للسفر.@uaeelection #صوتك_ثقة_وطن #الإمارات_تنتخب #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/9HSY6LDwgW — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 5, 2019

المواطن أحمد جمعة مبارك السويدي أول ناخب في لجنة #دبي الانتخابية متحدثاً للبيان حيث دعا المواطنين لتلبية النداء والحضور للتصويت #انتخابات_المجلس_الوطني #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/hs068tfTL1 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 5, 2019

"اختيار ي للنائب يستند إلى كفاءته وحرصه على عكس تطلعات المواطنين، ولم تستغرق عملية التصويت دقائق معدودة" الناخب خالد بالهول متحدثاً لـ #البيان عن مشاركته بالتصويت في #انتخابات_المجلس_الوطني.@uaeelection #صوتك_ثقة_وطن #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/pelyGNmxSX — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 5, 2019

أحمد محمد بن حميدان نائب مدير عام ديوان سمو حاكم دبي، رئيس لجنة إمارة دبي لـ #انتخابات_المجلس_الوطني يتفقد سير العملية الانتخابية بمركز الخوانيج.@uaeelection #صوتك_ثقة_وطن

#الإمارات_تنتخب#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/EmUyuQogLV — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 5, 2019

اللواء راشد ثاني المطروشي مدير عام الدفاع المدني بدبي متحدثاً للبيان بعدما أنهى عملية التصويت في لجنة #دبي الانتخابية حيث أكد بأن الانتخابات كشفت تنظيماً مميزا وأبرزت أسماء تملك الخبرة والمعرفة في مجال المجالس@DCDDubai #انتخابات_المجلس_الوطني #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/9nCaqVGu97 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 5, 2019

توافد الناخبين في الساعات الأولى إلى مركز أبوظبي الرئيسي للانتخابات للتصويت#انتخابات_المجلس_الوطني_الاتحادي#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/XSNW00HN4g — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 5, 2019

غرس في ابنه روح المسؤولية وحب الوطن.. المواطن محمد عتيج بن عمير العميمي حضر للتصويت في لجنة #دبي الانتخابية مصطحبا ابنه عتيج 7 سنوات يتحدث لـ #البيان عن أهمية تثقيف الأطفال وإعدادهم لحمل شعلة المستقبل #انتخابات_المجلس_الوطني #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/0WR1U32GBG — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 5, 2019

خالد علي الكعبي رئيس المركز الانتخابي في مقر اتحاد الإمارات لكرة القدم بالخوانيج: 34 متطوع يشاركون في تنظيم عملية الاقتراع بالمركز و33 جهاز متوفر للناخبين. حتى الآن جميع الإجراءات تجري على ما يرام وشهدت الساعة الأولى كثافة أقل للعنصر النسائي.@uaeelection #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/6j76JQ90Qx — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 5, 2019

مبارك بن سالم بن علوم من #كبار_المواطنين حضر في الساعات الأولى إلى لجنة إمارة #دبي لتلبية نداء الوطن والتصويت للمرشح الذي رَآه مناسباً متحدثاً إلى #البيان #انتخابات_المجلس_الوطني #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/kiUYeQ83do — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 5, 2019

اللواء ناصر الرزوقي يدعم المرأة الإماراتية وينتخب مرشحة يعتقد بأنها ستسهم في تمثيل قضايا المواطنين أفضل تمثيل @uaeelection #انتخابات_المجلس_الوطني pic.twitter.com/P36ewiq0hW — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 5, 2019

اللواء عبدالله علي الغيثي مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ بالقيادة العامة لشرطة دبي متحدثاً للبيان بعد إنهائه عملية التصويت في مركز إمارة #دبي لـ #انتخابات_المجلس_الوطني @DubaiPoliceHQ #صوتك_ثقة_وطن #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/wuRXTOzl2s — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 5, 2019

يتم تدريب الناخبين على عملية التصويت في المركز الإنتخابي بجميرا لتتم العملية بكل سرعة وسهولة @uaeelection #انتخابات_المجلس_الوطني #البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/wRndlB3Y15 — صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 5, 2019