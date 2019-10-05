شاهد.. هطول أمطار غزيرة على الفجيرة وعجمان

المصدر:
  • الفجيرة - عائشة الكعبي
التاريخ:

هطلت أمطار غزيرة، فجر اليوم على مناطق الفجيرة وضواحيها والمدن المجاورة لها، متأثرة  بحالة عدم الاستقرار الجوي التي غطت أنحاء البلاد، مصحوبة بصواعق رعدية ورياح قوية سادت الأجواء.

كما هطلت أمطار بين المتوسطة والغزيرة على إمارة عجمان في الساعات الأولى من صباح اليوم.

 

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  • أمطار،
  • الشرقية،
  • الفجيرة،
  • عجمان،
  • صواعق رعدية
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