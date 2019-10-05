شاهد.. هطول أمطار غزيرة على الفجيرة وعجمان

هطلت أمطار غزيرة، فجر اليوم على مناطق الفجيرة وضواحيها والمدن المجاورة لها، متأثرة بحالة عدم الاستقرار الجوي التي غطت أنحاء البلاد، مصحوبة بصواعق رعدية ورياح قوية سادت الأجواء.
كما هطلت أمطار بين المتوسطة والغزيرة على إمارة عجمان في الساعات الأولى من صباح اليوم.
فيديو : #أمطار_الخير تسقي إمارة #عجمان الآن.— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 4, 2019
تصوير" أحمد عبيد#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/BaeBNprVTi
شاهد.. هطول أمطار غزيرة على #الفجيرة و #عجمانhttps://t.co/e5gnpU6mY6#البيان_القارئ_دائما pic.twitter.com/ghysPQikOf— صحيفة البيان (@AlBayanNews) October 5, 2019